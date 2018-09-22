苦等30多年 林口嘉寶里300多戶終於有自來水！

2018-09-22 16:27

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市林口區嘉寶里因地處偏遠，300多戶人家30多年來沒有自來水可飲用，長年只能仰賴山泉水或井水，經嘉寶里長黃建邦爭取，立委呂孫綾、新北市議員蔡淑君與林口區公所的努力，嘉寶里簡易自來水管委會今天舉辦啟用典禮，這也是全國首創透過簡易自來水設施輸送自來水至里民家中。

林口區長朱思戎表示，嘉寶里位於地勢偏遠的林口台地山區，人口數約1千多人、364戶，因自來水管埋設管線成本太高，且埋管開挖土地需取得土地所有權人同意，過程不易，大多數嘉寶里民只能抽取井水，集中到簡易自來水塔，經簡易濾水桶過濾，再接管到家中，居住在更深山地區的住戶，甚至只能接山泉水，不只水質堪慮，每到枯水期更有供水不穩定的問題，造成嘉寶里民長期的困擾。

朱思戎說，2年前呂孫綾與蔡淑君協調自來水公司及新北市府相關單位，研議嘉寶里民用水問題，經各單位討論，決定利用既有的簡易自來水系統改建，源頭申裝自來水，不僅能減少自來水管埋設管線成本，還可以加速期程辦理，公所去年也開始積極汰換既有簡易自來水老舊管線，嘉寶里各戶則加裝水錶、把暗管改為明管，便於管委會按戶收費，完成後由自來水公司進行源頭接水。

朱思戎說，嘉寶里總算在今年3月完成接管，4月起送水營運，現在全里幾乎95%都有自來水可用，立下全國首處利用簡水系統供應自來水的創舉。在地民眾則開心表示，這是這輩子第1次打開水龍頭就是自來水，以後再也不用擔心水質衛生問題。