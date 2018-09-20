各地仍高溫炎熱 週日起鋒面影響氣溫「溜滑梯」

今日各地還是以晴朗炎熱的天氣為主，大台北地區今天仍有機會來到36度左右。（資料照）

2018-09-20 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地還是以晴朗炎熱的天氣為主，僅迎風面的花蓮、台東及恆春半島會有一些局部短暫陣雨，由於水氣略增，午後在各地山區及近山區平地也有局部短暫雷陣雨，且有局部較大雨勢發生；溫度方面，各地高溫普遍在31、32度以上，其中大台北地區過去3天皆觀測到36度以上的高溫，今天仍有機會來到36度左右；提醒大家，中午前後氣溫偏高，白天紫外線指數也易達過量或危險級，民眾在戶外活動時請注意防曬並多補充水分。

紫外線預報部份，台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、雲林縣、、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、澎湖縣曝曬等級為過量級，紫外線指數在8至10之間，其他縣市則為高量級，民眾在戶外活動時需補充水分，以避免中暑，

今日空氣品質部分，西半部地區位於背風面，擴散條件較差，北部及竹苗須留意污染物累積。北部及竹苗空品區為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；宜蘭、花東空品區、馬祖及澎湖為「良好」等級。

週五（21日）各地大多為多雲到晴，白天氣溫偏高的天氣；週六（22日）鋒面逐漸接近，各地雲量增多，大氣環境不穩定度提高，午後雷雨範圍擴大，各地午後都有機會出現短暫雷陣雨；下週日至下週三（23日至26日）隨著鋒面通過及東北風增強，北部及東北部氣溫逐日下滑，低溫有機會來到22、23度，下週日到下週二北部及東北部下雨時間長、雨勢明顯，花東也有短暫陣雨，中南部則維持多雲午後局部雷陣雨的天氣，週三則各地雨勢輸緩。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 35 26 ~ 33 27 ~ 32 25 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）