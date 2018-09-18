首創百分百回收再生瓶 我髮妝品牌奪英環保金獎

2018-09-18 15:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕我國綠色髮妝品牌再度於國際級環保獎項奪金！O’right歐萊德以100%再生塑膠洗髮精瓶，並搭配全球首創再生塑膠洗髮精押頭，可達成66.29%的減碳成果，獲得「The Green World Awards」2018英國全球綠色環保金獎肯定。

The Green World Awards 英國全球綠色環保獎（或稱為國際綠蘋果環境獎），是由英國綠色組織（The Green Organization）於1994年成立，表彰在全球環境保護的推進上有良好表現的公司、組織及政府機構；後擴及全球化，是目前全世界參與評選機構最多、影響力最大，且國際聲望最高的全球綠色獎項。

O’right歐萊德去年已獲得該獎項的全球永續產品金牌獎，今年又以100%再生塑膠洗髮精瓶，搭配全球首創再生塑膠洗髮精押頭，在永續減碳作為上進一步有所突破，連續2年榮獲國際評審青睞，環境永續作為受到肯定。

O’right歐萊德表示，今年完成洗髮精瓶全面升級百分百再生塑膠瓶，不使用對地球造成負擔的石油製造新瓶器，甚至更進一步推出全球首支以再生塑膠製成的洗髮精押頭，拒絕一次性塑料帶給環境及海洋的傷害，希望解決過多海塑問題，而此可再生押頭的問世，再達成66.29%的減碳成果，實現從搖籃到搖籃的概念。