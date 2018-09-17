社福愁無月餅送弱勢 大潤發轉送認捐禮盒

台東一家大賣場號召消費者認購月餅，今天轉贈給台東幸福食物銀行。（記者王秀亭攝）

2018-09-17 12:27

［記者王秀亭／台東報導］中秋節將至，台東多個社福機構、社區課輔班正苦惱沒有應景月餅，送給服務的弱勢家庭，台東一家大賣場今天送來及時雨，號召消費者認購的172盒蛋黃酥禮盒，交由台東幸福食物銀行，將分送給縣內7個社福機構及課輔班。

「吃在口裡、暖在心裡。」台東縣失智者關懷協會主任張聰杰表示，協會在縣內設置4處據點，照顧100多名失智長輩，眼見中秋節快到，上週還愁著給長輩的月餅何處來，就接到台東幸福食物銀行轉贈月餅的電話。

台東社福聯盟理事長洪宗楷表示，連鎖賣場大潤發台東店在民眾消費時，開放認捐月餅，再交由台東食物銀行轉送給縣內社福團體，讓弱勢家庭在中秋節也能感受大眾的愛心。

172盒蛋黃酥禮盒今天上午送抵台東縣智障者家長協會，受贈的智協、台灣安心家庭關懷協會、知本書屋、台東縣失智協會、信望愛、知本有愛課輔班等都派員到場。

台東智協學員看著一盒盒愛心月餅，忍不住搶先品嘗，直說好讚，大潤發台東店客服部課長黃宥靜說，希望連結台東人的愛心，去年首度試辦後獲得好迴響，今年續辦，認購數量也較去年增加40多盒，可見台東民眾的愛心滿滿，未來還會繼續辦理。