助弱勢家庭脫貧 中市烏日家庭中心辦理財課程

中市烏日家庭中心為弱勢家庭辦理理財課程，使其學習資產累積，達到脫貧自立。（記者蘇金鳳攝）

2018-09-16 08:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日區家庭福利服務中心在東海大學內辦理「創造心樂園-理財學習暨園藝療癒」學習課程，藉由理財學習活動，引導家庭成員強化金錢儲蓄觀念及有效運用，進而達到資產累積、脫貧自立。

烏日區家庭中心表示，今年申請公益彩券盈餘基金推辦「社區資源網～手護烏大龍」一系列活動，透過內部數據分析將常被通報的服務對象聚集區域繪製成熱點地圖，分別在熱點「主動出擊」。辦理親子及脫貧活動。

烏日家庭中心表示，昨天選在龍井區東海里附近的東海大學辦理理財儲蓄方案，邀請服務過的家庭及附近社區民眾參加，就是看到熱點區中理財知識需求，藉由活動促進家庭成員相互學習，共同成長、減少風險。

參加活動的周媽媽表示，自己過去對於金錢使用缺乏理財概念，每個月都當『月光族』，這次參加活動後學到不少知識，感到受益良多！

烏日區家庭中心表示經由內部數據分析，發現到相對弱勢民眾多有居住聚集性，對於理財規劃知識也都相對不足，經由服務熱點地圖的繪製，主動出擊將福利資訊及資源帶進社區內，未來會持續在熱點區域辦理社區親子預防性活動，透過多元策略、強化社區安全網。

社會局表示，台中市為建構綿密安全網，以「家庭福利服務中心」、「整合保護性服務與高風險家庭服務」、「整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」及「整合跨局處服務體系」四大策略，協助家庭度過難關。

家庭福利服務中心社工會主動訪視低（中低）收入戶家庭育有6歲以下家戶、有兒少教育發展帳戶的家庭等，並透過個案工作服務，讓經濟弱勢及兒少高風險家庭，均可獲得家庭福利服務中心更妥善的協助。