苗栗YouBike騎乘率達16萬次 19日30站點全面啟用

2018-09-13 12:27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣今年陸續建置公共自行車租賃系統YouBike，於苗栗市、頭份市、竹南鎮陸續啟用22個站點，獲得縣民廣泛好評，累計騎乘次數已突破16萬次，而近期也於苗栗地方法院、頭份市中央八德路口、後庄、蟠桃、建國國小、市立游泳池、竹南鎮環市延平路口及照南國小完成站點建置，預計本月19日開通，完成全縣30站點全面啟用。

苗栗縣政府工務處表示，YouBike建置工程自今年3月開工，目前完成22個站點，累計騎乘次數突破16萬次，為苗栗減少碳排放量達2萬5000多公斤，相當於種下2290棵樹，9月19日將完成30個站點全面啟用，預計可再衝高使用量。

但有民眾質疑，頭份市為恭醫院站及尚順廣場站兩站點距離僅約300公尺，而未來將啟用的中央八德路口站點附近人口不多，如此布點方式恐無法達到最高使用效益。

苗縣府工務處交通規劃科科長黃幼丞表示，建置站點皆有邀公所及地方里長共同會勘，通盤評估使用量及克服用地取得等問題才確定位置；為恭醫院站及尚順廣場站距離雖近，但因服務族群對象不同，啟用至今兩站點使用量皆穩定。

至於未來是否再拓點，或將YouBike擴及其他鄉鎮，黃幼丞說，仍須依目前人口稠密的三市鎮使用情況後，評估是否有增設需求，但目前暫未規劃拓及其他鄉鎮。