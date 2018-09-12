台南亞太棒球村工程又生變 將與劉培森建築師事務所解約

亞太國際棒球訓練中心模擬圖。（擷取自台南市政府官網）

2018-09-12 21:24

〔記者唐在馨、洪瑞琴／台南報導〕台南市政府推動「亞太國際棒球訓練中心（簡稱亞太棒球村）」，在2016年透過國際競圖，由知名的劉培森建築師事務所與日本竹中工務店合作的設計團隊奪得首獎，但在1期少棒場工程一波三折終於招標完成，並開始動工後，第2期的成棒主副球場，台南市政府經評估認定，在預算及進度的控制需求下，7月行文要求2期棒球場與設計單位解約，預於本（9）月底前以統包方式招標，以利工程進行。

業界人士指出，南市府這次尋求解約的劉培森建築師事務所，是國內知名建築師事務所，曾參與多個重大國際競圖案，例如過去在台中市新議政大樓的案件中也曾有多次追加預算及工期的前例，但也曾有與台北遠雄大巨蛋解約的案例，這次南市府祭出鐵腕，決定在控制工期及預算的前提下，與建築師終止契約，引發注目。

據了解，市府於7月2日函文劉培森建築師事務所，要求辦理第2期工程終止契約，劉培森建築師事務所於7月17日自行函文檢送基本設計圖說，8月15日又自行函文檢送細部設計圖，但是這些基本設計圖及細部設計圖，市府都沒有核定，將會檢退劉培森建築事務所送資料，解約立場不變。

不過，劉培森建築師事務所回應，目前沒有解約，「我們正全力配合市府的預算及進度執行本案設計，希望幫台南市民打造一座國際水準的棒球場」。

南市府則說，目前已與對方溝通，視履行的程度付給應付的款項，未進行的部份則不再付款，希望能夠圓滿解決，第2期國際棒球場工程將以統包方式，9月底前公開招標，預計興建期程約2年半，最快將於2022年6月開幕啟用。

至於第1期少棒球場工程，工務局說，相關工程遭大雨侵襲，所幸影響施工情形不大，預計今年10月底完成少棒副球場主結構，12月底完成少棒主球場主結構，明年4月底完成球場燈光照明，明年6月底前全部完工，可趕在明年7月第五屆U12世界盃開打啟用。