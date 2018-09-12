台大校長遴選案 總統府：期待爭議儘早落幕

2018-09-12 18:28

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於教育部長葉俊榮召開記者會說明台大校長處理案，總統府今晚表示，本案權責屬於教育部，總統府一貫的立場，就是尊重教育部依照既有法律規定與程序來辦理。

總統府發言人林鶴明說，對於葉部長在過去這段期間，勇於面對問題、多方溝通、並務實地提出解決方案的積極作為，並且正面回應監察院所提出的糾正，我們也要給予相當的肯定。

林鶴明強調，國立大學是政府受國民委託興辦的教育事業，我們期待爭議儘早落幕，讓校務回歸健全運作，以確保學術自由與大學教育的永續發展。