沙美老街第一戶加入修復工程 金門「八卦老街」振興有望

金門縣政府舉辦「傳統建築物修復工程」開工祈福儀式，縣長陳福海（前中）、副議長謝東龍（右）等人上香祭拜。（記者吳正庭攝）

2018-09-11 00:13

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天在金沙鎮和平街為當地第1間同意加入縣府「傳統建築物修復工程」的案例舉辦開工祈福儀式；縣長陳福海表示，期盼帶動居民一起加入，透過活化再利用，振興這條「八卦老街」。

開工儀式由陳福海主持，上香、祭拜，持瓦刀在門框敲3下，祈求開工順利；未來有意願修復老屋的家戶代表，也到場觀禮見證，並簽署「推動示範工程意向書」。

縣府表示，此次修復工程在各方協助下，已向屋主取得30年的使用權利，由縣府全權負責修繕作業。預訂於明年3月底完工。

縣府表示，開工儀式等於宣告延宕數10年無法解決的八卦街整建計畫，已經正式起跑，向振興老街的構想跨出一大步。

縣府表示，沙美八卦老街是現存少有街屋類型之傳統建築群，建築物多因產權問題無法為後代子孫自由使用，以致建物逐漸頹圮、街區沒落、人口外流。

八卦老街在居民的努力和多方協助下，終於取得和平街4號所有權人的支持，縣府將優先辦理修繕作業，未來提供沙美老街團體公眾使用，並持續關注沙美地區空間的改造。

金門縣政府在金沙鎮和平街4號舉辦「傳統建築物修復工程」開工祈福儀式，未來有意願修復老屋的家戶代表，也到場簽署「推動示範工程意向書」。（記者吳正庭攝）

金門縣政府在和平街4號「傳統建築物修復工程」的案例舉辦開工祈福儀式，縣長陳福海（右二）依禮俗持瓦刀進行動工儀式。（記者吳正庭攝）