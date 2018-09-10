不只發早安圖！「人間有愛」長輩line群專義助醫藥費

2018-09-10 22:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島這兩年面臨觀光景氣不佳問題，失業問題連帶影響愛心捐款，近年各大醫院都出現不少「付不出醫藥費」案例，恆春愛心人士吳水女為此成立「人間有愛」Line群組，這群長輩們不只傳送早安圖，一年還幫助超過50件付不出醫藥費的民眾度過難關。

這個由一群愛心媽媽們成立的「人間有愛」Line群組，今天由發起人吳水女帶著志工到南門醫院，為一名胃病住院4天，全家四口人靠他2萬月薪維生的黃姓男子付清醫藥費，擔心吳男家中斷炊，還準備不少生活物資幫忙，義行感動南門醫院，特別酌與醫藥費折扣。

人稱「玫瑰姊」的吳水女在恆春半島行善30餘年，早年與愛心社團一起到處關懷弱勢、獨居老人，近年處於半退休狀態，因為跟著流行玩起智慧型手機，發現老朋友們總是發著早安、晚安圖，認為這些群組應該發揮社會功能，便成立了「人間有愛」Line群組。

75歲的吳水女說，「人間有愛」群組雖然只有50餘人，大家還是會分享轉貼趣聞及發問安圖，但只要得知有付不出醫藥費的悲慘個案，姊妹們很快就會五百、一千的湊足一定金額，只要足夠就會結案，雖然沒有成立正式組織、也沒有帳戶捐款，近一年來已經幫助超過50個案例，大家都感覺相當有意義。