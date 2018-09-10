院士教授痛批台大抗命 要求葉俊榮撤換郭大維

台大校長遴選發生程序嚴重違法，爭議不斷，台大教授賀德芬（圖中）等人到教育部遞交陳情書呼籲教育部長應廢止郭大維代理台大校長並重啟台大校長遴選。（記者王藝菘攝）

2018-09-10 12:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今天開學，多名台大資深校友、教授、醫師以及中研院士等齊聚，重砲轟台大校長遴選案爭議，批管中閔不誠實，台大遴委會失職、代理校長郭大維濫權，乃至教育部長葉俊榮拖拖拉拉，要求葉撤換郭，重啟遴選，更發動連署請願盼搶救台大。

因不滿台大校長遴選爭議延宕至今無解，由台大名譽教授賀德芬、中研院士周昌弘、台大醫院資深婦產科醫師周松男、台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗等資深學者、院士、醫師聯合行動，針對台大校長遴選案發起連署與請願，要給部長葉俊榮第三條路建議，就是撤換代理校長郭大維，好讓重啟遴選。

周松男表示，台大遴選至今已延宕8個月，教育部要台大重啟遴選，但郭大維卻置之不理，遴委會仍自稱無重大瑕疵，葉俊榮上任後宣稱2個月解決台大案，如今已口頭跳票，也讓社會對台大校長遴委會功能產生劇烈懷疑。

賴秀穗也說，自己30幾年的畢生青春奉獻台大，已視台大為家，看見校長爭議，不得不出面，對遴選出來的管中閔，感到無法接受，因社會質疑其校長資格，他卻沒有任何勇氣面對解釋，更用校園民主口號來擺爛，完全不能接受。

周昌弘也痛批，台大遴委會這次做了非常不好的示範，因遴選本就要非常慎重注意候選人跟遴委間的關係，尤其是管中閔任台灣大哥大獨立董事，而遴委之一的蔡明興則是台哥大副董事長，雙方利益迴避問題非常嚴重。

台大名譽教授陳振陽回顧，台大前校長楊泮池因合作夥伴的學生不誠實而不續任校長，前校長李嗣涔主持的國家型能源計畫也有助理寫了10幾篇造假論文投稿，前教育部長蔣偉寧也因學生掛名投稿造假自審而下台，直言學術圈「不誠實」問題，疾呼台大最需要就是一個誠實、守法的校長，但管中閔候選人資料的名單上明明就要求填選事實，卻隱瞞獨董資訊不揭露。

台灣北社社長李川信說，台大遴選透過不正當方式產生管中閔，教育部站在主管立場，本就有權力駁回，但郭大維卻在代理期違法亂紀，撤換前任校長人事，還任用前主任秘書當副校長，光這一點，教育部就應撤換郭，讓事情結束，重新啟動遴選。

賀德芬說，今天是台大開學，也是葉俊榮上任後答應要2個月內處理台大案的期限，但過去看葉跟違法的人交頭接耳、密室協商，最讓人憤怒是，台大提訴願，葉竟放棄抗辯，為了政治利益而違背學術良心，也批評郭不甩教育部，已違背公務員服務法精神。

一行眾人也前往教育部，由教育部主任秘書朱楠賢接見，並拿出請願書等，點出這次遴選案的種種爭議，並重申郭大維已不適任台大代理校長一職，要求依憲法及大學法等相關法令，解除郭的職務，另派適當代理，展開台大校長遴選工作，回復大學正常運作。