09/10 各報重點新聞一覽

基隆市昨早瞬間暴雨，造成新西街207巷積水處處，泥水從擋土牆直衝而下，宛若瀑布，居民自嘲我家門前就有「十分瀑布」。（資料照）

2018-09-10 06:25

自由時報

北基宜 今明防暴雨 山竹明恐轉強颱 週末近台

受入秋首道鋒面及東北風影響，北北基連兩日遭暴雨襲擊，台北市士林區擎天站昨日累積雨量高達663.5毫米，多處淹水；昨在巴士海峽又有熱帶性低氣壓形成，除北台灣外，花東、恆春半島也得小心大雨豪雨；而山竹颱風昨轉中颱、最快明日將增為強颱、週末恐將接續影響台灣。

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反制中國》立委提案 申請中國居住證擬除籍

中國九月起開放台灣民眾申請居住證，陸委會質疑這是具有高度政治圖謀的統戰作為，為國家安全利益，有必要採取管理措施。民進黨立委王定宇昨受訪指出，他已提出「兩岸人民關係條例」修法版本並連署完成，對於申請中國居住證者，比照現行在中國設戶籍及領用中國護照者的規定，將喪失台灣人民身分，並依法註銷在台灣的戶籍登記，但只要放棄中國居住證就恢復台灣身分及權益。

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苦兒尋母迷途 暖警護送回家

嘉義縣朴子小五洪姓男學童，想念在雲林縣口湖鄉工作的媽媽，7日下午放學後，央求同班「麻吉」王姓學童陪他去找媽媽，王童情義相挺，由他騎小單車、洪童站後輪旁凸出處，就這樣克難上路，前進8.5公里卻迷路，入夜後受困台82線快速公路平面路段，所幸嘉義縣警局交通隊員警李正義等人巡邏發現，將兩人連同單車載回朴子市，交給心急如焚的家長，結束這場苦兒尋母迷途記。

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蘋果日報

來勢洶洶 恐有雙颱撲台 山竹轉中颱 基隆冒黃泥瀑布

受鋒面及東北風增強影響，昨清晨基隆北海岸及北市山區出現大豪雨，基隆也有多處傳淹水災情。中央氣象局表示，第22號颱風山竹昨已轉為中度颱風，目前暫時對台無影響，不過昨下午在台灣東南方形成的熱帶性低氣壓有轉為颱風趨勢，一旦成形將立刻發布海上颱風警報。

本報獨家取得模型機 新iPhone終結Home鍵 徹底靠臉部解鎖

蘋果發表會即將在周四凌晨1時舉辦（美西時間9月12日上午10時），發表會地點在蘋果總部Apple Park內的賈伯斯劇院，照慣例新一代iPhone會亮相，傳出為高階版6.5吋OLED螢幕、親民版6.1吋LCD版本和5.8吋OLED版本，《蘋果》副刊實際從配件大廠取得6.5吋和6.1吋的新一代iPhone模型機，而5.8吋外傳和iPhone X相同，明顯發現，新世代iPhone將正式和Home鍵告別，這也意謂沒有指紋辨識，就像目前iPhone X必須用臉部和密碼解鎖。

聯合報

小三通17年 馬祖擬擴大航線

金門、馬祖和中國僅一水之隔，隨著金門通水建立兩岸新模式、金廈小三通人數創新高，馬祖也想比照「金門模式」向中國引水，甚至計畫明年擴大調整「馬祖小三通」航線。

排水工程延宕…雨炸基隆 15小時連3淹

豪大雨襲擊北台灣，雨都基隆前晚到昨天上午，15小時內連淹三次，其中中山區復興路黃泥水漫流道路、淹進民宅，最深到腰部。民眾抱怨，市府說排水改善工程今年初可完工，但工程不斷延宕，至今未完工，才一下大雨就淹大水。

中國時報

年改藍綠口水戰 北市府紓困！柯釋5萬職缺 退休公教優先

柯P搶選票再出招！年金改革7月上路，台北市有近4萬名退休公教人員受影響，在民怨直衝蔡政府之際，北市府「雪中送炭」，盤點出府內5萬個兼職工作，優先提供給退休公教人員「補貼收入」，柯文哲11日將親自主持說明會。值得關注的是，選戰倒數75天，柯於此時向公教人員釋善意，頗有深化仇綠的情緒、直搗藍營票倉的意味，堪稱選舉高招。

避開中國高關稅 還可減稅！川普喊話 蘋果回美國吧

全球市值最高公司蘋果公司日前指出，如果美國政府向中國進口產品加徵關稅，該公司生產成本恐因此上揚，導致部分產品調高售價。總統川普8日發推文回應稱，蘋果應該現在就把生產線拉回美國，便可化解因關稅引發的漲價衝擊。