基隆議長宋瑋莉要求優先搶災 加強安全防護

基隆市議長宋瑋莉（左）到通仁街等地勘災。（記者盧賢秀攝）

2018-09-09 17:12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕接連兩天的暴雨，基隆市多處淹水以及土石流，基隆市議長宋瑋莉今天陸續前往復興路、中山一路和通仁街等處勘災，協調市府工務處、區公所、環保局相關單位搶災，她呼籲市政府優先搶災、協助安置受災戶，並加強安全防護措施。

宋瑋莉今天一早先後陸續到西華、西榮、德和、西定、民治、安民以及居仁里等地勘災，其中西定路加油站一帶因後方山坡地排水設施不夠完善，導致大量雨水夾帶著泥砂往山下沖，再加上西定河水位高漲，兩面夾擊之下讓整個道路積滿黃泥水，積水深度約20公分，新西街巷內也因大雨引發土石坍方，來得又急又快的黃泥水淹入附近居民家中，情況相當嚴重。

過去未曾發生淹水的中山一路253巷一帶今天也成了災區，許多住家屋內積水到腳踝，居民質疑是中山一、二路拓寬工程排水設施規劃不當，此外，通仁街107巷59號也傳出土石流災情，大量土石從民宅後方灌入屋中，議長宋瑋莉也到現場關切並連繫相關單位協助搶救。

議長宋瑋莉表示，基隆市很多地方都成了水鄉澤國，現階段應積極搶災、安置受災戶、復建，同時對全市排水系統進行通盤檢討，對於易淹水地區為何經過多次整治工程仍然一淹再淹？找出問題加以解決。

基隆市復興路212巷一片汪洋（記者盧賢秀翻攝）