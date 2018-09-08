永康離奇淹水案 王定宇：人為意外

從畫面中，可以見到箱涵內的狀況。（翻攝自王定宇臉書）

2018-09-08 23:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕之前鮮少淹水的台南永康區中華路154巷，因下游箱涵阻塞，竟在30毫米的雨勢中，傳出了災情，立委王定宇今晚在臉書PO出現場處理進度，也強調這次是人為意外，影射某民代在8月底要求灌漿搶救1塌陷戶所致。

王定宇指出，8月30日，箱涵下游有民宅塌陷，某民代要求灌漿搶救，30輛混凝土車的巨量灌入，結果多數流至箱涵內，導致嚴重堵塞，稍微下雨便積水在上游的154巷，所以這不是「暴雨淹水」，是「人為意外淹水」。

王定宇表示，目前由特搜隊與工務人員，從下游統帥賓館停車場進入箱涵，前進到阻塞處，用「水刀」切割，希望能儘速打開阻塞處，讓居民不要在下週的颱風時，再度受災。

另外，市政府已調派4架3cms抽水機部署完成，以防止打通箱涵之前再下雨成災；長久治本之道，則是儘速發包原本就要進行的中華路的排水箱涵，完成後取代這個超過35年的老舊箱涵。

王定宇附上箱涵內的影像檔，佐證淹水原因，也認為受災居民辛苦、委屈了，更感謝市政府人員、特蒐隊、包商，傾全力24小時進行搶修。

王定宇最後還提到，「一堆穿著競選背心到場吐口水的真的知道原因嗎」，「問問當地住戶應該都知道是哪位民代要求8月30日灌漿的」。

而被影射的市議員林燕祝則反駁不實指控，強調當天會勘時，相關單位都在場，灌漿是專業決定，若不及時搶救，將有6間房子倒塌。