六堆講堂認識客家 9月與林生祥、小野有約

2018-09-08 17:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由客委會客家文化發展中心主辦、屏東縣深耕永續發展協會承辦的107年「六堆講堂」系列講座，7月開講至今，每場都超過百位民眾參與，本月（9月）更邀請金曲音樂人林生祥以及名作家小野暢談他們的故事。

於六堆客家文化園區舉辦的107六堆講堂系列講座，即將邁入第4、5場，9月15日將由金曲音樂人林生祥主講「林生祥的農村搖滾」，聽林生祥如何從一位愛音樂的年輕人，從台北返鄉成為美濃反水庫運動最動聽的聲音。

林生祥以聲音串起美濃與各地客庄父老後生的絲絲鄉愁，用扣人歌聲訴說故鄉與土地的故事；他如何用音樂捍衛土地、實踐夢想，讓農村跟著音符搖滾，震撼金曲獎的舞台，觀眾進場聽講座，就能了解其中的原由。

9月29日名作家小野則要與大夥分享「野上野下 野系Hakka」；小野師大畢業未執教鞭，以文字做為人生探險利器，與吳念真導演攜手開啟台灣新電影浪潮，他在65歲首次當校長，每個冒險都是一則小野傳奇。

該2場講座都是林生祥與小野2018年唯一一場南部專題演講，都在週末下午2點至4點登場，主辦單位歡迎鄉親踴躍報名，透過講師們的專業知識與豐富人生閱歷，從不同角度看見六堆，認識客家；活動訊息可留意六堆客家文化園區官方網站或「107六堆講堂」系列講座活動粉絲專頁。