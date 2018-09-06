舒適有尊嚴的告別！癌末病友在安寧病房 向妻兒道愛離世

癌末病友林海浪在安寧病房寫卡片給女兒，充滿疼愛。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-09-06 20:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總安寧緩和療護病房成立15週年，製作安寧紀錄片《人生轉折點》今天首播，其中，口腔癌末病友林海浪接受安寧療護，舒適、尊嚴的度過在人生最後一段歲月，與家人道愛、道歉與道別的生命故事。

林海浪的女兒出席首播會，她說，父親罹癌5年多期間仍擁抱熱愛生命，在陽光基金會當志工鼓勵病友，今年初病情急轉直下，口腔腫瘤變大惡化住院，原本回彰化住家安寧療護，但是爸爸腫瘤傷口巨大常大出血，單靠家人加壓止血根本無效，一個月內就送中榮急診2、3次，爸爸很痛苦，家人很心疼。

林家女兒說，原本家人對爸爸住進醫院安寧病房很抗拒，擔心進去就出不來了，5月爸爸住進病房獲得有尊嚴和舒適的照護，像在一般病房時因為護理師要照顧很多病人，爸爸的傷口一天換藥一次，但在安寧病房能一天換藥3次，甚至曾經護理師花了3小時換藥，讓爸爸傷口大幅改善，也沒有異味了。

林家女兒也說，以前在家時，爸爸傷口大又虛弱，只能為他擦澡，安寧病房有洗澡機，讓愛乾淨的爸爸也能洗澡得很開心，在傷口改善、身體舒服後，爸爸的心情也逐漸平靜，與家人共度最後時光，爸爸無法言話但也寫了卡片給媽媽、自己和弟弟，充滿不捨與期許，雙方能夠即時道愛、道歉與道別，在7月安詳離世。

中榮安寧病房主任李隆軍說，安寧照護從病房共照、居家安寧到安寧病房，完整照護，強調住安寧病房不是等死、也不是住了就出不了院，而是身心靈的全人療護，讓癌末病人減輕病痛，獲得更舒適和妥善的照顧，而且是健保給付，如果病情穩定也能出院返家，他也強調，病人接受安寧療護後存活時間不會比在一般病房短，甚至會更長。