關西航班大亂 旅行社採全額退費或折1000元團費

燕子颱風重創日本關西地區，關西國際機場持續關閉當中，造成赴日航班大亂，旅遊業者表示，目前已陸續安排旅客搭乘新幹線從東京機場、成田機場等其他未受影響的機場返回；針對尚未出發的旅客，也有旅行社提出折抵或全額退費等應變措施。（資料照，法新社）

2018-09-05 12:46

〔記者蕭玗欣／台北報導〕燕子颱風重創日本關西地區，關西國際機場持續關閉當中，造成赴日航班大亂，旅遊業者表示，目前已陸續安排旅客搭乘新幹線從羽田機場、成田機場等其他未受影響的機場返回；針對尚未出發的旅客，也有旅行社提出折抵或全額退費等應變措施。

東南旅行社表示，目前共有4團約120名旅客滯留在關西地區，目前規劃安排至羽田或成田機場返回，但航班仍在安排當中，由於目前關西機場持續關閉，尚未出發的旅客若還是要前往日本旅遊，避開大阪航線團費可折抵1000元，或可以選擇退費。

燦星旅遊表示，目前僅11個自由行旅客取消行程，暫無旅行團滯留當地。

雄獅旅遊表示，原訂9月6日搭乘長榮班機前往關西國際機場的旅客可以採全額退費，不收手續費，預計共5個旅遊團、65名旅客受影響。至於7日以後的旅行團則要看關西國際機場後續是否會開放而定。

雄獅旅遊說明，原先預計9月5日從關西國際機場返回的共有3 團，搭乘虎航航班已改至今天從岡山機場返台，華航則改至9月6日從廣島返台，長榮改至9月6日從福岡返台。預計9月6日返台的也有3團，目前僅長榮確認更改至9月7日改由東京的機場返台，剩餘的2團分別搭乘華航及虎航，目前尚未確定返台航班及時間。

品保協會東北亞線發言人林怡君表示，目前最大的影響是關西國際機場關閉，航空公司已陸續做出緊急應變，安排旅客到其他機場，因此多數團體已陸續搭乘新幹線從東京的機場返台。林怡君說，颱風已經遠離關西地區，除機場關閉，關西地區的陸上交通並未停駛，預計未來幾天要出發的旅客應不會受到太大影響。