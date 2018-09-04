世界年輕廚師賽 22國選手7日尬廚藝

經國管理暨健康學院歷經2年爭取下，「2018年世界年輕廚師菁英賽」移師台灣舉行，前排為曾經參賽與將參賽的學生，後方為法國國際美食協會貴賓等人。（記者俞肇福攝）

2018-09-04 14:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕經國管理暨健康學院歷經2年爭取下，「2018年世界年輕廚師菁英賽」移師台灣舉行，共有來自歐洲、美洲、澳洲、非洲等22國冠軍選手齊聚經國學院一較高下，爭取世界冠軍的最高榮譽；比賽將於9月7日於經國學院登場，9月8日將於遠東飯店宣布冠軍獎落誰家。

經國學院與法國國際美食協會今天一起召開賽前記者會，基隆市長林右昌、教育部次長林騰蛟、經國校長邱明源、開平餐旅學校校長馬嘉延與法國國際美食協會貴賓一同出席；2012年起，經國學院學生李宛柔參賽，一直到今年參賽的台灣代表簡于傑，也是來自於經國學院，希望能把獎牌留在台灣。

「世界年輕廚師菁英賽」主要在鼓勵各國22歲到26歲年輕廚師參賽；比賽方式為「黑盒子」比賽，參賽選手於當天比賽開始後才能看到主辦單位提供的食材清單，其中包含數樣指定的特殊食材，選手必須於30分鐘內開出含前菜、主菜及甜點的3道式菜單，接下來的3個半小時內完成第一道菜，每15分鐘出下一道菜，比賽考驗的是廚師的基本功外，還有臨場的應變能力及創意。

林右昌表示，基隆有豐富的海鮮、好吃的美食，非常感謝法國國際美食協會願意投票支持移師亞洲比賽第一站到基隆，也要感謝經國學院出錢出力承辦，基隆市政府全力配合，希望經由比賽交流讓基隆成為美食之都。

經國校長邱明源表示，希望藉由比賽讓22國選手認識台灣、認識基隆，也希望藉由比賽交流，讓各國選手相互觀摩學習；開平校長馬嘉延說，感謝美食協會給年輕廚師舞台，讓廚師學習縱深增加，也希望大家喜愛台灣。