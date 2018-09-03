華航機師罷工風波落幕 何煖軒感性親筆信致員工

華航董事長何煖軒。（資料照，記者陳宜加攝）

2018-09-03 22:29

〔記者陳宜加／台北報導〕機師罷工危機解除，華航董事長何煖軒今天寄給全體員工一封親筆信，感性表示，談判團隊勇敢跨越誤解與歧見築起的高牆，樹立勞資互動典範；且力挺華航的機師願在關鍵時刻伸手應援，將收藏心中永誌不忘。何煖軒也說，華航明年即將邁入一甲子，成為台灣航空業兼具歷史與創新的標竿，「風雨逐漸過去，終將破雲而出迎向青天。」

何煖軒說，延燒近兩個月的機師罷工投票風波，已在桃園市長鄭文燦見證下畫下句點，華航以飛安與紀律不打折扣的前提下，基於照顧員工一視同仁、降低旅客衝擊與避免影響社會大眾，經過多次協商，終與工會達成共識，對於勞方願以理性協商取代罷工，他與全體同仁一樣感到欣慰。

他並感謝談判團隊，勇敢跨越誤解與歧見築起的高牆，以公司長遠發展為重，不畏譏謗頂住壓力，並取得階段性的談判成果；並特別嘉許公司行政團隊在極短時間內，針對罷工情境運籌出具體有力的營運應變方案，並不斷提醒勞方尊重公眾權益、公司內部治理立場，樹立極佳的勞資互動典範。

何煖軒也說，華航更要特別感謝亞洲10家航空公司提供濕租班機，並給予承諾加開班機及放大機型，為乘客權益提供有力保障。

何煖軒表示，感謝來自公司內外兩股安定的力量，以內部而言，大部分員工都是中立溫和的，罷工鼓吹者也許口號激情言詞犀利，但內容的務實與合理與否，才是大部分員工所關心的，特別是一批力挺華航的機師同仁，面對強大的同儕壓力，願在關鍵時刻伸手應援，甚至表明「無條件出勤」，展現了華航飛行員，繼承於前輩的精神，擦亮華航機師令人尊重的招牌，無法逐一致敬，但每一位的名字都將收藏心中永誌不忘，每個人都將是華航拓展版圖的重要骨幹。

至於公司外部，在社會輿論至為關切下，罷工事件多次占據媒體重要版面，媒體及社會輿論對航空業罷工的公共性有所討論，間接討論罷工與公共利益間的衝突，間接將罷工導向理性討論。

何煖軒說，華航必須再次重申，交通運輸業尤其是航空業，對國人而言有重要的公共性，勞資衝突絕不能一再影響無辜乘客與大眾權益，否則勞資都必須共同面對社會的反彈，期盼公部門拿出魄力，務實思考航空業罷工相關行政配套，必須好好向先進國家學習，才不負國民所託。

他指出，罷工事件隨著談判後期雙方的節制與禮讓，正式畫下句點，兩個月的人心浮動與喧囂也該歸於平靜，期盼未來勞資繼續理性溝通，讓激情的言論逐漸走向務實、理性、互諒及尊重法治。

最後，何煖軒感性表示，華航明年即將邁入一甲子，成為台灣航空業兼具歷史與創新的標竿，風雨逐漸過去，華航終將破雲而出迎向青天。他有幸與各位風雨同舟，感到無比的感動與榮耀，每一場的考驗，都證明華航一定會更好，希望大家齊心讓華航起飛，因華航而驕傲。