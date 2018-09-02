09/02 各報重點新聞一覽

中國昨天開辦台灣居民居住證（圖左），居住證樣式跟中國身分證幾乎一模一樣，正面有中國國徽，背面則有18碼的「公民身分號碼」。（取自網路）

2018-09-02 06:30

自由時報

陸委會擬修改兩岸條例// 持中國居住證 回台須登記

中國昨開放申請台胞居住證，中國各地台辦已動員台商搶辦，中媒也大幅報導各地辦理情形。陸委會雖表示申領居住證不會有註銷台灣戶籍的問題，不過，已經著手研議修改「兩岸人民關係條例」，建立申報登記制，要求已申辦居住證者回台登記，並對其擔任重要機敏公職或參政權益，採取必要適當的管制措施。

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我摘17金 亞運今閉幕

雅加達─巨港亞運今晚閉幕，台灣代表團本屆斬獲17面金牌，改寫團史次佳紀錄，僅次於1998年曼谷亞運19金，其中體操、羽球、空手道、舉重、射擊等奧運種類，更是兵家必爭的重中之重，金牌質量兼具，兩年後東京奧運有望再創佳績！

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國民黨籌錢 賣帛琉大飯店被駁回

國民黨拋售海外黨產，被黨產會打槍駁回！國民黨中投公司轉投資帛琉大飯店（Palasia Hotel Palau）市值近6億元，國民黨多次向黨產會申請出售，8月下旬黨產會派員赴帛琉調查，認為不動產若收歸國有，有助鞏固台帛兩國邦交，不同意國民黨變賣出售；立委研判，國民黨為籌選舉經費，急著想賣黨產找錢。

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蘋果日報

亞運奪17金 創20年紀錄 賞勇將3.5億

激戰16天的2018雅加達亞運，將於台灣時間今晚8時落幕，台灣代表團今僅剩最後一項賽事「鐵人三項接力賽」。而至昨為止已拿下17金19銀31銅，總金牌數在45個參賽國當中排名第7，也是台灣近20年來最佳紀錄，將發出3億4980萬元國光獎金；而昨天又以棒球10比0提前在第8局扣倒中國，以及男排擊敗勁敵卡達，這兩面銅牌最振奮人心！

油價人事成本飆升 客運喊漲3成

油價節節攀升，客運業者大喊吃不消。中華民國公共汽車客運公會全聯會月前提出18項成本的票價檢討案，依人事、物料等成本申請客運核定運價上限調漲3成，依此推算公路客運起跳價恐從25元漲至33元。交通部公路總局預計本月中旬前啟動審查機制，若通過將是2010年以來，公路客運票價核定上限首度調漲。

聯合報

亞運今閉幕…橋藝金包銀 我17金超標

雅加達亞運倒數第2天，我國在橋藝贏得1金2銀，棒球、排球、軟網也紛紛傳回捷報，使中華亞運代表團單日進帳1金2銀4銅，累計17金19銀31銅，金牌數與總獎牌數都是亞運次佳成績。

安倍下月訪陸 「習安會」有譜

日本共同社報導，多名消息人士透露，中日政府已就日本首相安倍晉三今年10月正式訪問大陸達成共識，安倍打算在「中日和平友好條約」生效40周年的10月23日訪問北京。這將是7年來首次有日本首相訪中，上一次是2011年12月時任首相野田佳彥訪中。

中國時報

國民黨中央助選團啟動 殺出重圍民進黨英賴合體戰彰化 挹注千億

選戰最後衝刺，國民黨中央助選團昨正式成軍。黨主席吳敦義說，民進黨執政兩年多經濟沒好、兩岸關係陷困境，國民黨定要奮發圖強，殺出重圍，讓2018明顯斬獲，2020才更有機會重返執政、撥亂反正。

亞運今晚閉幕 黑狗陳建禎掌旗！17金19銀31銅入袋 僅次曼谷亞運

2018雅加達-巨港亞運將於台北時間今晚8時舉行閉幕典禮，中華代表團昨靠楊欣龍／陸怡如收下橋藝混雙金牌，以17金19銀31銅、總排名第7結束本屆賽事，不但達成「超越上屆」10金18銀23銅、第9名的目標，也創下我國參加亞運的次佳成績，僅次於1998曼谷亞運的19金。