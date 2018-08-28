烏來老街9/15封街辦趴！ 限量套票明天開賣

2018-08-28 20:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府經濟發展局9月15日將舉辦「烏來馬告封街派對」，邀民眾到烏來老街開趴，享用烤乳豬、馬告香料佐蹄膀、煎鱒魚特色餐點，聆聽歌手鄭宜農現場演唱，還能帶回馬告肉乾、馬告啤酒等伴手禮。套票只需200元，將於29日中午12點開賣，限量450份。

經發局長張峯源表示，烏來是新北市的世外桃源之一，擁有自然生態、休閒產業、獨特美食、在地人文，還有「山林裡的黑珍珠」之稱的馬告（Makauy）產業，獨特清香的馬告料理，是必嚐的特色美食。

張峯源說，馬告宴延續去年封街同樂的形式，並結合寧靜山水、多元音樂、在地美食等元素，端出有馬告入菜的海陸大餐及飲品，展現馬告的迷人與當地的活力，並透過套票中的店家優惠券，吸引遊客再次造訪烏來，提升烏來經濟。

經發局表示，「烏來馬告封街派對」套票包含烤乳豬、口感軟Q的馬告香料佐蹄膀、煎鱒魚等，還有清涼的酒類飲料及可樂，民眾還能帶回馬告肉乾、台灣精釀DB啤酒「馬告啤酒」等伴手禮，另提供當地住宿折扣、消費送小菜等餐飲店家優惠券，市價超過1000元，套票只需200元。

經發局表示，參與民眾有機會獲得液晶電視、空氣清淨機、Dyson吹風機、PS4 Pro主機、ASUS智慧手機等總價值超過11萬元大獎，套票將於8月29日中午12點開賣（網址: https://goo.gl/wpP25A），限量450份。