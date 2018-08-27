下屬突傳請假訊息原因超傻眼 網反替他說話：很誠實

原PO下屬的請假理由讓他直呼無法接受。（圖擷取自臉書社團「爆廢公社」）

2018-08-27 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕請假的理由百百種，但沒想到還有這種，一名擔任經理的網友收到下屬的請假訊息，因為對方很少請假，還以為發生了什麼事，結果細問下，原因卻讓他超傻眼。

這名網友到臉書社團「爆廢公社」分享這個超扯的理由，今天凌晨2點41分，他突然收到一名下屬傳請假訊息，「今天發生一件事我怕影響我上班心情」，下屬還說，「我現在眼睛好腫，可能無法出席會議」，因為這名下屬平時很少請假，原PO擔心他發生了什麼嚴重的事，急忙關心他，還回覆下屬可以代替他出席會議，讓他不用擔心工作的事。

原PO著急詢問原因，想看看有什麼能幫忙的，沒想到下屬回覆，「因為延禧攻略（電視劇）大結局了，讓我哭慘，也頓時沒動力上班，突然覺得失去了目標」，讓原PO超傻眼，直呼「這請假理由我真的無法接受，希望准假後隔天還能看到他...」

雖然理由很扯，但因為很少請假，網友紛紛爲下屬說話，「如果很少請假，總比那些常常請假的人好~這是她的特權!」、「雖然很瞎！但少請假！很誠實！就別生氣！」；也有網友覺得原PO人很好，「這理由敢講出口，代表有個好上司啊」、「這樣也能准假，你真是好主管，但你的員工也太誠實了吧」、「請問貴公司還有缺人嗎？」