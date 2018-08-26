農損金額衝破5億大關 漁產損失最慘重

芭樂農損嚴重，圖為阿蓮區芭樂樹泡在水裡，目前積水已退去。（記者陳文嬋攝）

2018-08-26 18:56

〔記者林惠琴／台北報導〕中南部豪雨造成農業損失慘重，農委會統計，截至今日下午5點，農損已突破5億元大關，共計5億6311萬元，以縣市來說，嘉義縣損失超過4億最多；以種類來說，則是漁產超過3億元最高。

雲林、嘉縣及南高屏 公告辦理現金救助及低利貸款

目前雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣已公告為辦理現金救助及低利貸款地區。

根據農委會統計，各縣市受損情形以嘉義縣損失4億152萬元、占71%最多，其次是台南市損失1億1197萬元，以及高雄市損失2346萬元、雲林縣損失1749萬元、屏東縣損失675萬元較嚴重，其餘尚有嘉義市損失155萬元、台中市20萬元、南投縣16萬元。

在農損方面，共損失6899萬元，農作物被害面積2799公頃，損害程度15%，換算無收穫面積433公頃；受損作物主要為其他蔬菜（採種用蔬菜、南瓜、越瓜等），被害面積286公頃，損害程度20%，換算無收穫面積58公頃，損失金額695萬元，其次為食用番茄、落花生、西瓜及食用玉米等。

另漁產損失估計3億1446萬元，以虱目魚受損212公頃、受損金額1億2665萬元最高，其次是吳郭魚、金目鱸等。畜產損失也高達1億7853萬元，主要是雞受損154.6萬隻、受損金額1億1448萬元，其次是豬、鴨、鵝等。