降雨量達區域排水2倍 李孟諺對溪北慘淹致歉

鹽水武廟前淹水到大腿。（記者楊金城攝）

2018-08-24 17:20

〔記者楊金城／台南報導〕台南市溪北地區慘淹，好比八八風災災情再現，代理市長李孟諺今天到麻豆、學甲、新營、鹽水、後壁巡視淹水災情，他說，對淹水造成市民不便，表示道歉，未來會通案檢討治水不足之處，並加強防災應變，保障民眾安全。

專長水利工程的李孟諺分析南市溪北災情主要原因，指溪北昨晚雨勢未停，24小時累積降雨量很多地方超過600毫米，麻豆到今上午11點為此累積高達711毫米降雨，遠遠超過區域排水防汛300毫米雨量1倍以上，以致造成各地淹水，甚至區排溢堤。

暴雨襲擊台南溪北地區，今天凌晨雨勢最大，南市溪北白河、東山、後壁、新營、鹽水、麻豆、善化、官田、西港等地12小時累積降雨量都超過300毫米，有的達到400毫米，24小時累積雨量6、700毫米，麻豆高達711毫米。

台南市水利局說，淹水原因有兩個，第一累積降雨量遠遠超過區域排水治理標準250至300毫米，第二個原因是八掌溪、急水溪、將軍溪水位暴漲，導致岸內排水、鹽水排水、後壁菁寮排水、後鎮排水、下茄苳排水、麻豆埤頭排水、營頂排水全線沒有辦法重力排入，以至於區排水位一路往上游累積，包括鹽水排水、岸內排水、菁寮排水 下茄苳排水中上游甚至都溢堤，使得沿岸部落發生淹水，目前仍然必須等到急水溪、八掌溪、將軍溪水位消退之後，淹水才能慢慢消退。

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