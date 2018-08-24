新北新增2例登革熱 曾至新莊瓊林菜園活動

新北市新莊區再添兩例本土登革熱，都曾至新莊瓊林路菜園活動。（圖由衛生局提供）

2018-08-24 16:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市登革熱疫情持續延燒，新莊區今天再新增2例本土登革熱，累計全市達18例，2位患者都曾至瓊林路菜園活動，研判和先前的菜園群聚感染有關。

衛生局指出，新增2名個案為新莊區合鳳里62歲女性（案17）、瓊林里59歲男性（案18），分別於8月15日及8月21日間出現發燒症狀，8月20日及8月23日經登革熱快篩陽性，通報確診，目前狀況穩定。

經調查，案17曾前往已被列為高風險區域的瓊林北路菜園活動，案18則居住該區域內，研判皆與瓊林路及瓊林北路菜園群聚有關。目前與瓊林南路市民農園、瓊林路及瓊林北路菜園群聚相關的病例共6例，包括案13至案18，衛生局已將該區列為高風險區域，並封閉農園或菜園，禁止民眾出入。

衛生局表示，市民農園及周邊環境於8月22日至8月24日間，執行孳生源清除與化學噴消作業，瓊林路及瓊林北路菜園今天進行大規模噴消，並針對案17活動地進行緊急防治作為。

衛生局提醒，於高風險區域封園期間，民眾切勿擅自進入，並勿採收農作物。如發現不配合防疫措施擅自入園者，將依傳染病防治法，處以最高30萬元罰鍰。