熱帶低壓今晚出海 彭啟明：今晚明晨雨勢趨緩

熱帶性低氣壓994百帕為中南部帶來「游擊式暴雨」，各地淹積水消息頻傳。（資料照）

2018-08-24 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕肆虐南台灣的熱帶性低氣壓今晨2時位於彰化縣，目前正朝北北西方向緩慢移動，氣象專家彭啟明指出，隨著低壓北上，白天雨勢也會北移至竹苗一帶，而此熱帶低壓最快在今晚就會從中部出海，今晚至明晨各地雨勢將逐漸緩和。

彭啟明指出，此熱帶性低氣壓的環流中心將在明（25日）逐漸接近福建沿海，在其強度減弱的同時，整體雨帶強度也將下降。他說，隨著低壓遠離，台灣附近剩下偏西南風的水氣，雖還是會有降雨，但雨勢將較過去這兩天減弱不少，不過週日（26日）起西南風又會逐漸增強，各地天氣再度趨於不穩。

彭啟明進一步表示，這種天氣型態變動度相當高，每天都要修正調整，今起至下週三、四（29、30日）台灣附近都位於西南風較強的環境中，天氣依舊相當不穩定，仍有豪大雨發生的機會，其中以中南部易最受影響。

彭啟明指出，這類降雨可用「游擊式暴雨」形容，整體環境水氣充沛，再加上地形造成的降雨，往往導致相當嚴重的淹積水狀況，提醒民眾若遇到這類天氣時，應秉持「能避就避」的精神，盡量保護自己，並預先做好準備。