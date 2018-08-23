溪水暴漲 台鐵岡山至橋頭列車暫時停駛

因牛埔溪橋水位超過警戒線，台鐵目前暫時雙線不通，岡山至橋頭列車暫時停駛，工務段已派員搶修。 （記者陳文嬋翻攝）

2018-08-23 14:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今狂風暴雨，台鐵鳳山段一度積水不通，中午雖已恢復減速通行，不料橋頭至岡山間385K+500處，因牛埔溪橋水位超過警戒線，台鐵目前暫時雙線不通，岡山至橋頭列車暫時停駛，工務段已派員搶修，南下列車行駛至岡山折返，北上列車在橋頭站折返，岡山至橋頭間由公路客辦理接駁。

受熱帶性低氣壓及外圍環流影響，高市今早下起豪雨，宛如颳颱風般狂風暴雨，多區3小時累積雨量達200毫米，造成高雄市區多處積水。

台鐵高雄鳳山站南端10公里處一度因強降雨，導致軌面積水超過17公分，積水長達20多公尺，造成火車無法行車，一度雙線暫時停駛，直到中午恢復通車，原本時速90公里，減速慢行時速60公里。

不料橋頭至岡山間385K+500處，剛因牛埔溪橋水位超過警戒線，目前暫時雙線不通，工務段派員現場監視中，影響岡山至橋頭列車暫時停駛，南下列車行駛至岡山折返，北上列車在橋頭站折返，岡山至橋頭間由公路客辦理接駁。

台鐵說，由於非旅運尖峰時段，預估影響不大，將待雨勢趨緩，達到安全界線，才會恢復通行。