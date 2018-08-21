艋舺知名景點涉抄襲？日籍女作家出面指認

水瓶子控訴剝皮寮歷史街區的人孔蓋涉嫌抄襲；左下：山口市1987年設置的人孔蓋，右下：艋舺剝皮寮歷史街區的人孔蓋。（圖擷取自水瓶子臉書）

2018-08-21 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市萬華的剝皮寮歷史街區是電影「艋舺」的知名場景，許多人因此慕名而來，但其中的人孔蓋卻被作家控訴涉嫌抄襲。

「剝皮寮街區人孔蓋抄襲山口七夕ちょうちんまつり（七夕燈籠節），非常丟臉！」作家「水瓶子」19日在臉書PO文控訴，日前他為了帶導覽，再次前去勘查路線，並拍攝街區中的人孔蓋照片，長期定居台灣的日籍作家栖來光看到臉書上水瓶子PO的人孔蓋照，偶然發現和日本山口市商店街的人孔蓋極為相似，栖來光來自日本山口市，每年8月6、7日的七夕燈籠節，商店街都會舉辦活動，人孔蓋上的圖樣就是描繪此場景。

水瓶子得知後直呼，「龍山寺每年點光明燈的盛況，大概是這樣的街景沒有錯，但這個抄襲的也太瞎了，並不是學習，我只能說是丟臉吧！」、「這個人孔蓋沒有換掉的話，我每次導覽到那邊都會說這個故事，還有順便推廣一下山口與台灣的關係，也算是一個補償作用」。

網友看完大感訝異，覺得相當丟人，「這是買個複製品回來放的概念？」、「天啊天啊！實在誇張」、「不知道有無付版權…」；也有網友分析，「會不會是建築師事務所丟圖給日本方面比稿的結果呢？看起來圖是雷同的，線條跟結構的精細度就是鑄造的功力問題了」、「日本很多設計，其實出自台灣，日本朋友說的。有可能如上所述」。