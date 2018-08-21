資深記者出書 看見基隆人與事

2018-08-21 15:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕資深新聞工作者、謝清雲文教基金會董事長李伯元出版新書「滄海遊龍」，今日於慶安宮行政大樓會議室舉行新書發表會，基隆市長林右昌、議長宋瑋莉、立法委員蔡適應、前立法院副院長鐘榮吉與慶安宮主委童永應邀出席；出席的貴賓紛紛致詞肯定作者李伯元是地方大小事的活字典，希望他能夠繼續筆耕，為地方政治與文史留下美好的記錄。

林右昌肯定作者李伯元，無論是長期擔任記者、土風舞協會會長及國民黨基隆市黨部主委都累積對地方長期觀察與見解，不遺餘力，在這本「滄海遊龍」中記錄地方人事物，藉細膩的文筆，累積獨特的分析集結成冊，希望未來能繼續寫下去，讓大家都可以知道基隆曾有的歷史。

議長宋瑋莉說，在「滄海遊龍」這本書中，看到許多過去為基隆打拼的人物與這塊土地曾經發生的事，她有很深的感觸；立委蔡適應說，李伯元有民意代表、國民黨黨工的資歷，再加上記者敏銳觀察力，比一般新聞記者更能深入淺出寫出我們不知道的事。

李伯元指出，盼藉新書結緣會，能結「人緣」、過程中感謝貴人相助的「機緣」及在工作中幫助或提拔他的人致謝和大家締結「善緣」。

作者李伯元把在台灣導報與民眾日報的幽湖閒話專欄，從自2010年到今年2月期間，發表將近160萬字，為了出書濃縮到23萬1000多字，刊登照片原有702張照片，濃縮62張照片，共選錄380篇文章。