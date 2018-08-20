表彰台灣芒果之父鄭罕池 總統府頒發褒揚令

農委會副主委李退之（穿西裝者）代表總統府頒發褒揚令。（記者吳俊鋒攝）

2018-08-20 12:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有「台灣愛文芒果之父」之稱的鄭罕池，6月1日過世，享壽89歲，為表彰他對國內農業發展的重大貢獻，總統府今天頒發褒揚令，其生平事蹟也將列入國史。

褒揚令由農委會副主委李退之代表總統府與行政院前往台南玉井區中正路鄭罕池住家頒發，其獨子鄭彥輝等親友接受，場面隆重。

李退之在現場讀唸褒揚令內容，感謝鄭罕池對國內推廣農業育種、促進農業發展的貢獻，尤其不藏私的精神，更令人敬佩，造就玉井成為芒果故鄉，帶動地方經濟，居功厥偉。

李退之說，鄭罕池在1962年自美國引進100株愛文芒果，受氣候影響，僅存活4株，但他不氣餒，3年後克服栽培技術不成熟，以及病蟲害等問題，開始收成。

李退之強調，鄭罕池又自行研發白紙套袋防範蟲害的方法，減少農藥使用，他全力推廣，輔導栽種，當時引領風潮，獲得褒揚令，實至名歸。

總統府的褒揚令，67歲的鄭彥輝相當高興，他為父親感到光榮，一生對芒果產業的奉獻，能獲得社會大眾的肯定，真的很開心。

鄭彥輝承接父親的志業，目前仍在中正里斗六仔部落栽種芒果，面積約8公頃，半數是愛文品種，2位職業軍人的兒子，退伍後也返鄉幫忙，未來可望由第3代接棒。

台南區農業改良場退休助理研究員劉銘峯今天也到場致意，他回憶過去與鄭罕池一起打拚的點滴，在愛文芒果的帶動下，全台栽培面積上萬公頃，顯見影響力 之大。