男大生肯亞染瘧疾 疾管署：切勿自行停用預防藥物

2018-08-19 20:18

〔記者林惠琴／台北報導〕高雄市左營區一名19歲男大生6月28日至8月3日赴非洲肯亞參與國際志工活動，返國後，身體出現不適，確診瘧疾，為今年國內第2例境外移入個案。衛福部疾管署提醒，民眾前往瘧疾流行地區，至少前一個月先至旅遊醫學門診諮詢，並依醫囑服用瘧疾預防藥物。

疾管署副署長羅一鈞說明，肯亞除了首都奈洛比外，其他海拔2500公尺以下的地區多為瘧疾流行地區；該名個案使用的預防藥物是四環黴素，照理應該在進入高風險地區的前2天就開始服用，並且持續至離開高風險地區後28天，但他卻只使用約1/3藥物就自行停藥，導致預防效果也因此受到影響。

瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，多數症狀可能7天至30天內出現，常見發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐與疲倦等症狀，若未接受適當治療，數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

羅一鈞表示，台灣已是瘧疾根除地區，但國內平均每年仍有約10幾例境外移入病例，今年較少，共計2例，其中1例是40多歲印度籍船員，感染地為印度，另1例則是高雄市19歲男大生，感染地為肯亞。

疾管署統計，近5年瘧疾境外移入個案感染地，以非洲國家居多，檢出病原體以熱帶瘧為主，其次是間日瘧。

羅一鈞提醒，民眾前往瘧疾流行地區，至少前一個月先至旅遊醫學門診諮詢，依醫囑服用瘧疾預防藥物，千萬不要抱持僥倖心理而未用藥，且旅遊期間做好防蚊措施，外出時穿著淺色長袖衣褲、塗抹合格防蚊藥劑。