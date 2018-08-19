比臉還大 巨無霸釋迦1粒3斤重

巨無霸等級的歸仁釋迦，1粒3斤重，比女生的臉還要大。（記者吳俊鋒攝）

2018-08-19 11:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕見過比臉還大的巨無霸釋迦嗎？

遠近馳名的台南歸仁釋迦，栽種面積不到80公頃，產業規模小而美，目前正值採收期，最重的1粒3斤重，比女生的臉還要大，引人矚目。

受農村人口老化，以及之前霸王級寒流的影響，歸仁釋迦的栽種面積，6年來已減少逾50公頃，區公所今天舉辦產業文化活動，協助行銷。

代理市長李孟諺表示，相較於台東，歸仁釋迦的栽培面積雖然小很多，但產地規模卻已是西部之最，以「大目仔」品種為主，甜而不膩，價格也穩定，對農民收益很有幫助。

擔任崙頂里長的資深農民徐進德指出，歸仁釋迦栽培面積最高曾達130公頃，由於大目仔品種必須人工授粉、套袋，耗費體力，高齡化不利於產業發展，而2年前的霸王級寒流，也對果樹戕害甚深，枯死了很多。

徐進德提到，大目仔品種每粒至少有1斤3兩，至於巨無霸釋迦，更是2倍重以上，很有看頭，但因收成數量不多，相當搶手。

徐進德說，對於釋迦而言，愈大粒，賣相就更好，目前中等品的市場價格，每台斤可賣到80元，頂級的則有上百塊錢行情。

釋迦節產業文化活動開幕，農民動員家人到場展售，炒熱買氣。（記者吳俊鋒攝）