公婆急著看孫闖產房「觀產」 她崩潰怒吼要離婚

2018-08-18 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕懷胎生育原本是件喜事，但有名新手媽媽近日在網路PO文指出，由於她懷了一個男寶寶，公婆不僅異常重視，到後來甚至照三餐問問胎動幾次、還摸她肚子唱歌給金孫聽，讓原PO頗感異樣，最誇張的是，在她生產當天，公公婆婆甚至直接闖入產房觀產，只因他們想第一時間就看到孫子，讓當時光著下半身的她當場崩潰，直呼等做完月子要立馬辦離婚。

有女網友近日在知名親子平台「媽咪拜」PO文指出，她在生產完第二天就跑上來PO文，雖然人還沒出院，但她揚言等到回娘家做完月子要立刻辦離婚，原因則是因為，自從夫家知道她懷了男寶寶後就異常關心，不僅在懷孕期間就不斷買一堆保健食品跟燉一推補品，到後來還會照三餐問她胎動了幾次，婆婆甚至瘋狂摸她肚子唱歌給金孫聽，讓原PO直呼「搞得好像她才是媽媽」。

但最讓原PO不能忍受的，是她在生產時痛了很久，好不容易才上了產檯，沒想到公婆竟跟著老公一起進產房，老公並稱想要第一時間就看到孫子，因此想一起在產房內觀產，這番話讓原PO當場大吼「你也太誇張了吧！觀不觀產是你決定嗎？而且公公還是男的耶！」

原PO更指出，公婆聞言依然不為所動，還說他們站我後面這樣原PO就看不到他們，還要原PO當他們不在就好，即使醫護人員勸導也勸不動，讓原PO直呼氣到要腦充血，並痛批老公腦殘，讓她感覺無可留戀，直呼之後要立刻辦離婚。