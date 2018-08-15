陳建仁竹縣參訪 關心地方社福和青年創業

2018-08-15 22:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕副總統陳建仁今天下午到新竹縣，參訪竹東世光教養院、峨眉十二寮「免費商店」，與院生一同彈奏樂器，還用桂竹手作吸管體驗；新竹縣長參選人鄭朝方全程陪同，並現場露一手改編自傳統山歌的現代鋼琴曲，讓大家一飽耳福。

世光教養院院長彭少呈表示，世光於1993年由已逝的孫達神父創辦，是全台第一所服務重度身障的收容機構，近年配合政府長照2.0政策，在新埔、橫山和北埔成立日間照顧中心，機構也從身障法人轉型長照法人。

副總統陳建仁致詞時，首先感謝天主教新竹教區和世光教養院全體同仁的付出，用愛來守護這些需要特別照顧的孩子們；所附設的二手貨愛心轉運站，透過物資的再利用，一方面募集堪用物資使弱勢家庭受惠，也創造出二手物資的環保再利用價值。世光教養院是地方社福團體照護系統的典範，讓長輩、身障朋友和弱勢家庭都得到溫暖。

新竹縣長參選人鄭朝方說，他本身是世光愛心轉運站的志工，但第一次穿選舉背心進入；平時協助整理及募集物資的他，分享部落朋友在濕冷寒冬騎機車來二手店購買厚衣服時，因缺乏大型收納袋，東西都弄濕了，大家便幫忙募集大收納袋。

進駐峨眉鄉十二寮休閒農業區的青年徐健智，為陳建仁等貴賓導覽十二寮商店街，並分享創立免費商店、共食廚房及創客基地等理念和歷程。

陳建仁肯定年輕人透過創意、行動力，結合社區網絡來進行社區營造。其中又以社區物資共享平台打造而成的「免費商店」，結合小農生產與遊客換工、居民免費的「社區共食」，讓他耳目一新。他提到，政府與青年必須有更緊密的合作，讓政策的形成能夠創新、多元並落實，如此一來社區才有活力，真正動起來。

陳建仁強調，政府具有挺青年的決心，未來也會安排更多相關行程，瞭解青年的想法與需求。期待結合青年輔導政策、浪漫台三線與長照政策，打造社造新方向。

新竹縣長參選人鄭朝方表示，結識徐健智已久，由於互相肯定彼此的價值與在竹縣實踐的夢想，兩人一拍即合；在健智等年輕朋友身上，他看到改變的渴望，透過自己的方式默默付出，現在他要把這些新世代力量集結起來，改變新竹。

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