顛覆想像！咖啡渣變身環保電池 中原學生創造綠色奇蹟

中原化學工程系團隊透過實驗試產開發出環保「咖啡渣電池」，在「創天下」創新創意實作競賽贏得科技資訊創新類第一名。（記者李容萍攝）

2018-06-13 22:53

〔記者李容萍／桃園報導〕國人每年喝掉28.5億杯咖啡，5位中原大學化學工程系學生省思「剩餘的咖啡渣還有什麼利用價值」？發現咖啡渣除一般常見的除臭、堆肥用途，還可以作為鋰離子電池極片材料的來源，經團隊實驗試產開發出環保「咖啡渣電池」，成本低於20元，比市售鋰電池便宜，成功創造出「咖啡渣綠色奇蹟」、朝創業之路邁進！

中原大學每年舉辦實作競賽，鼓勵大學生運用所學專業解決社會問題，今年首度與靜宜大學、高雄科技大學合辦「創天下」創新創意實作競賽，13日進行總決賽和頒獎，結果，中原化工系團隊這項保「咖啡渣電池」在科技資訊創新類贏得第一名。

中原化工系學生蔡幸諭表示，走在校園裡，常見老師、同學人手一杯咖啡，團隊成員突發奇想「何不讓咖啡渣再利用」，於是結合綠色能源創新科技進行實驗及研發，把咖啡渣當作鋰離子電池的極片材料，透過氮摻雜的技術來提升在電性測試上的表現成功研究出咖啡渣鋰離子電池。

市售鈕扣型鋰離子電池價格每個20至25元不等，利用此技術所製的咖啡渣鈕扣型電池成本每個不到20元，指導老師劉偉仁肯定此產品成本低、創新也兼具環保，實作創業的可能性高。

此競賽共分科技資訊創新、智慧生活應用、文化創意設計與社會創新服務四大類組，吸引來自全台35所大專院校、165組團隊參賽，參賽作品融入許多生活小巧思。

同是中原團隊，醫工系學生因看到外婆使用電鍋、大湯鍋不易端出有燙傷危險，開發「內鍋升降台」讓鍋子拿取更方便；商設碩專班鄭雲鳳與日籍生大森紗雅合作「生活溝通圖卡」，簡易的16張日常會話搭配精緻溫馨的插圖，可以協助老人居家照護以及自閉症兒童溝通訓練；電機系團隊以廁所為發想，將光電控制元件用於捲筒衛生紙智慧感應，要解決上完廁所沒有衛生紙的窘況。