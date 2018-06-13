媽媽跟蹤兒子 保護他健康畢業了

2018-06-13 17:12

〔記者邱芷柔／屏東報導〕患有腦性麻痺的邱培瑞，1歲起就在屏東基督教醫院接受早療，為了讓孩子可以獨立自主，邱培瑞在媽媽余美蓉的「跟蹤」下，小學1年級開始就自己從學校走路到醫院，復健後再自己走回家，今天從屏東基督教慢飛天使復健畢業的邱培瑞，談起媽媽的「跟蹤」行為，他感性的說，其實 他知道媽媽和復健科老師們、鄰居為了保護他的安全，常常聯手跟蹤他，因為有這麼多人的鼓勵，讓他克服障礙，現在爬樓梯、跑跳都沒問題，畢業了他會帶著大家的祝福繼續加油。

余美蓉說，雖然從學校到醫院，再從醫院回家，每段路程不超過1公里，但對5歲才會走路的兒子來說是一大挑戰，但無論孩子有沒有身心障礙，父母不可能永遠都在身邊，於是她從教導邱培瑞認識路線開始，讓孩子知道沿途該注意哪些地方，表面上讓培瑞自己走，但其實都有人在後面看著，所以有時候兒子迷路或是跑到別的地方逗留，她都能即時掌握，這些年特別感謝屏基復健師們及很多好朋友、鄰居的幫忙。

屏東基督教醫院今天以彩虹為主題，舉辦慢飛天使畢業典禮，院內9位分別因為腦性麻痺、智能不足、自閉症等原因的慢飛天使，即將邁入國中生活，屏基復健科特別將孩子們這些年在院內的活動畫面剪輯成影片，看著畢業生們7、8年來必須重複練習同一個動作、不斷拉筋，經歷許多挑戰和挫折才能學會爬行、走路與說話的能力，讓台上台下熱淚盈眶。

其中還有每個禮拜帶著孫子來復健的阿公葉佳林，他說，孫子葉佑恩從小就是他在照顧，因為患有杵狀足合併多重障礙，沒辦法走路、說話，但現在已經可以聽得懂他的話，且走路、爬樓梯都沒問題，看見院方舉辦畢業典禮，他覺得自己也跟著畢業了。

屏基復健科主治醫師陳毓仁表示，這次畢業典禮以「彩虹」為主題，因為彩虹美在於個別的不同，就像這群慢飛天使，治療師既是嚴厲的老師，也是溫柔的慈母，更是帶動氣氛的朋友，治療過程為了處理孩子的負面情緒，想盡辦法將復健動作設計成有趣的遊戲，讓孩子願意不斷不斷的練習，面對陷入低潮的孩子與家庭，也要想辦法鼓舞、引導他們走出幽谷，一個簡單的擊掌動作，孩子練了百萬次，沒有人知道甚麼時候是個底，總是想著也許明天會變的更好，突然，孩子辦到了，那一秒的瞬間就是他們最大的感動與回饋。