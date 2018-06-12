46票奪身分證設計獎 10萬票「嶼民在地」卻出局引熱議

設計師林昊翰的作品「嶼民在地」（紅框處）以近10萬票奪下人氣獎。（圖擷取自身分證明文件再設計網站）

2018-06-12 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕新版身分證設計票選出爐，由設計師魯少綸的作品「形 | SHAPE」奪下設計獎，設計師林昊翰的作品「嶼民在地」奪下人氣獎，不過有網友質疑，僅獲得46票的「形 | SHAPE」能成為新版身分證參考，拿下9萬7498票「嶼民在地」卻無緣，引起熱議。

經常批判時政的臉書粉絲專頁「不禮貌鄉民團」今早在臉書發文，並附上「形 | SHAPE」與「嶼民在地」的得票數比較，表示「得票最高票的作品，能獲得參選第二輪甄選的機會，但第二輪裡，哪個作品能成為新版身分證的參考樣板，是由評審們共同投票決議」，直言「很遺憾，嶼民在地出局了」。

不少網友紛紛質疑：「內定無誤，投票投爽的」、「46票為什麼可進第二輪投票」、「這麼愛搞黑箱就不要辦這種假投票」、「看來46票的背景蠻硬的」，引起討論。

根據「身分證明文件再設計」的活動辦法，設計獎是由評審團依美學、專業度、實踐性等指標，選出一件「最好的設計」，設計獎會作為新款身分證設計的重要依據，作者能與內政部直接溝通，共同打造下一代身分證，能獲獎金12萬元。

而人氣獎則代表作品累積的社會影響力，是由網路票選票數最高的作品獲得，能獲5萬元獎金。