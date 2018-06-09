醫訊》職業婦女的福音 羅東博愛加開夜間乳房攝影時段

2018-06-09 14:18

［記者林敬倫／宜蘭報導］羅東博愛醫院即日起至8月底前，增開週五晚上6點至9點15分夜間乳房攝影檢查時段，希望造福縣內職業婦女；放射師藍婉玲叮嚀，因月經期間乳房本身就會脹痛，進行乳房攝影檢查會因乳房受到壓迫而產生不適，建議女性選擇於經期結束後再做檢查，預約可洽03-9543131轉3122。

羅東博愛醫院統計，去年乳房攝影篩檢人數一年大約為3200人，其中300多人會被診斷異常，異常中10％的女性確診為乳癌，乳癌的盛行率其實很高，發生率位居所有癌症之冠。

根據統計，宜蘭縣104年乳癌的發生率就高達65.53％，領先第2名38.9％的肺癌，超過10個百分點，但不少職業婦女，白天需要上班，晚上大部分醫院卻沒有乳癌攝影檢查服務，因此忽略檢查的重要性。

有鑑於此，羅東博愛醫院即日起至8月底前，於每週五晚上6點至9點15分加開夜間乳房攝影檢查時段；羅東博愛醫院一般外科醫師覃紹殷指出，推廣乳房攝影檢查的好處在於，可以在早期沒有明顯症狀的時候，就將乳房的異常鈣化點抓出來，治療的效果通常都不錯，有90％至95％的女性，在經過規律治療，就可以回覆正常生活樣貌。

47歲第一次做乳房攝影檢查就選擇夜間時段的朱小姐說，因為職業關係平時白天都在公司上班，博愛醫院提供夜間檢查的服務對他來說非常方便，可以下班後就到醫院檢查，不用再特地排假到醫院做檢查。

羅東博愛醫院表示，國建署針對45至69歲女性，提供每2年免費做1次乳房攝影檢查，如果有家族史的病人，就是2等親以內，媽媽或祖母有乳癌病史的話，可以提早到40歲開始做檢查，並享有乳癌篩檢的福利，民眾可於門診服務時段週一至週五上午8點至下午5點及週六上午8點至中午12點，到羅東博愛醫院癌症篩檢櫃台預約。