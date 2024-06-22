彭啓明突查竹縣掩埋場喊「相當嚴峻」 縣府努力2年內解決問題

環境部長彭啓明無預警來到新竹縣視察垃圾掩埋場，直呼「新竹縣的垃圾問題相當嚴峻！」（擷取自彭啓明臉書）

2024/06/22 21:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕環境部長彭啓明今（22日）午無預警來到新竹縣視察垃圾掩埋場，直呼「新竹縣的垃圾問題相當嚴峻！」縣府簡報，竹東掩埋場暫置垃圾預計明年初去化完畢，而新豐竹北區域掩埋場準備下半年採覆蓋和焚化並行的方式，期在逐年去化的同時，能避免環境衛生問題。

彭啓明隨後在臉書發文說，新竹縣無法處理的垃圾裸露的問題，預期在下半年會達最高峰。下午他和環境部環管署長顏旭明拜訪了竹東掩埋場及新豐掩埋場，的確很壯觀！他說，新竹進步的太快，人口增加、消費力大增，但基礎建設趕不上，垃圾累積的壓力到目前可以說是到達爆表的地步，問題的確很嚴峻。

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彭啓明在聽取縣府團隊解說後說，竹縣未來進行的計畫步驟，有信心在2年內解決這問題。環境部也會協助地方，更加速完成裸露垃圾的問題，也要在上游保護飲用水源。

此外，彭啓明也參觀了正在施工的新豐BOO焚化爐，他說，完工後，在垃圾處理量、燃燒效率及空氣污染物減量上都有顯著進步。但他也提醒，源頭減量才是大問題，看到新鮮的「生垃圾」分類的非常差，資源沒有好好再利用，每位市民也都有責任，如何一起減量，改變生活方式才是最重要的。

竹東掩埋場因位於頭前溪上游的水資水源保護區，環保團體質疑下雨時場區污水沖刷到頭前溪，「近60萬人的飲用水遭受垃圾山的污染威脅」，目前正發起連署-我支持政府加大預算投入「重複使用」，強化「源頭減量」。

新竹縣環保局長蕭宏杰說，竹東掩埋場有抽取污水設施，不會直接排放，頭前溪也有全天候水質監測，並無異常。新竹縣全縣總暫置垃圾量24.63萬噸，其中，竹東掩埋場原暫置垃圾1萬800噸垃圾，今年3月竹市焚化廠整改完畢後恢復營運後，送竹市代燒，目前已去化為5500噸。

蕭宏杰轉述，環境部希望全國各地掩埋場的暫置垃圾能在4年內去化完畢。未來竹東萬一有暫置垃圾情況，建議採半室內空間，同時加強源頭分類。

至於新豐掩埋場21.56萬噸暫置垃圾，為國內垃圾暫置數量龐大點之一，除新竹縣自建焚化廠下半年開始試車，加上竹苗等縣市代燒垃圾外，環保局已研擬下半年發包，進行露天垃圾覆蓋作業，以降低環境衛生的疑慮。

環境部長彭啓明發文說，新竹縣無法處理的垃圾裸露的問題，預期在下半年會達最高峰。（擷取自彭啓明臉書）

環境部長彭啓明發文說，新竹縣無法處理的垃圾裸露的問題，預期在下半年會達最高峰。（擷取自彭啓明臉書）

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