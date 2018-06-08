會考基隆唯一「滿分王」黃文宏 被同學吐槽全靠…

2018-06-08 22:16

〔記者俞肇福／基隆報導〕國中教育會考今天公布成績，基隆市立銘傳國中數理資優班學生黃文宏，是基隆市唯一的5A++、作文6級分的考生，同學今天得知他的成績都戲稱他「學霸」！還有同學起鬨說，原來要當滿分王，要從小吃素，少殺生才能積陰德。面對同學的說法，黃文宏則都一笑置之，不以為意。

黃文宏說，考前他已經錄取建中科學班，所以參加會考時毫無壓力，對於自己成為基隆唯一的滿分王，他說「既開心又訝異！」

黃文宏說，打從他在娘胎時，爸爸媽媽就已經吃素，他到現在沒有吃過葷，記者問黃文宏，班上同學吃炸雞、鹽酥雞、滷肉飯，難道他不會垂涎三尺？黃文宏說，從小就吃素，對於這些大家認知好吃的東西，他沒有感覺，也不會想吃。

銘傳國中數理資優班老師林怡瑩說，黃文宏考進銘傳國中數理資優班，是班上第一名，值得一提的是，這三年，成績始終名列前茅的黃文宏，老師只要告訴他哪裡有錯，他不但虛心受教，他知道錯誤並改正後，幾乎沒有再犯同樣錯誤，讓老師大為訝異，簡直就是「現代顏回」不二過。

黃文宏說，其實他擅長數理部分，他不死背、靠理解思考，不懂搞到懂，讓他頭痛的國文、社會科，就是多念書、多寫參考書練習；至於這次拿到6級分的作文，他則是有點訝異，因為作文他其實較弱，只能說運氣好，作文題目他寫來得心應手。

黃文宏說，這次他先參加建中科學班的甄試，會考前已經得知幸運錄取了建中科學班，他考會考時毫無患得患失的得失心，應考時毫無壓力下，只有國文、自然各錯一題，幸運考出5A++、作文6級分的好成績。