護盤香蕉 行政院加碼盼拉離「蕉土戰」

香蕉豐收。（記者陳彥廷攝）

2018-06-06 23:28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕香蕉盛產導致價崩，行政院農委會上週決定每公斤3元收購格外蕉（次級品），今天更加碼青蕉每公斤5元收購，目標5000公噸，舒緩產地供貨壓力，盼拉離「蕉土戰」戰場，農糧署收購的青蕉也將送往堆肥場或作為畜牧飼料。

香蕉極易受颱風影響，前年莫蘭蒂颱風後的香蕉馬上出現漲勢，最高漲到每公斤88.11元的「蕉金」，但這也引發搶種潮，果然今年4、5月屬搶種後第2年生香蕉期，加上今年天氣好，產地豐收，但價格也應聲而落，呈現「蕉土」價。

屏東是國內最大香蕉產地縣，縣內林邊、佳冬等鄉，都傳出盤商僅願意以每公斤1元的賤價收購，「蕉土戰爭」引發反彈，上週農委會啟動每公斤3元收購格外蕉，並訂定本週末的平均價要達每公斤15元，但原先農委會預想的3元天花板不僅沒出現，反而成地板。

佳冬鄉代張菊蓮也是蕉農，她指出，產地傳出有中盤商反而因此以每公斤4元收購上等蕉，重創農民心血，更直接導致香蕉產地價格混亂，政府好意卻反被誤導。

屏東立委莊瑞雄上月底質詢就已要求農委會以每公斤5元收購下蕉，但農委會仍堅持1公斤3元，莊瑞雄表示，不敷成本下蕉農直嗆「不如車去倒」，除打亂產地價，更扞挌行政院均價15元目標。莊瑞雄指出，上週令本週改，反引發溯及繼往困擾，行政院本就應體恤農民，莫因決策時機卻讓政府好意被誤解。