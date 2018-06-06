愛貓人控訴餵貓竟差點被砍 再控警方竟勸雙方回家睡覺

2018-06-06 18:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市李姓女子時常在龍井遠東街附近照顧流浪貓，她在LINE群組指控，30日凌晨在附近餵貓，竟有名男子拿刀要砍她，警察來了，卻反問她為何要餵貓；汪姓網友在臉書表示，警方到場，居然是請雙方回家睡覺，質疑處置太草率；警方強調，並未怠忽職守，涉案男子已依恐嚇罪嫌函送，且處理員警當時是問李女怎麼這麼晚還在餵貓，不是問為何要餵。

汪姓網友在臉書表示，指李女長期東海大學附近長期照護街貓，5月30日清晨大約3點鐘，被一名滿身酒氣男子持刀追殺。

汪姓網友PO上李女在LINE「東海里TNVR」群組的控訴內容，李女表示「太恐怖了，剛才餵貓竟有人要拿刀砍我」、「我報警了，然後警察要我先離開」，她還PO影片指她要離開時，男子竟回住處拿更長的武器跑來追她，嚇得她騎機車離開，李女還控訴警察「還問我為什麼要餵貓」。

汪姓網友PO文認為警方漠視處理，他說：「也許你我可以漠視，但總是會有一天，我們的家人朋友會碰到，也許就沒有李小姐的運氣逃跑成功，也許就失去了我們的至親好友。」

烏日分局犁份派出所表示，並未有怠職，該名持刀的林姓男子向警方表示，並不是要砍她，只是每一次餵食的過程中，貓都會叫很吵，他只是嚇嚇她，並沒有要砍她，但警方已依恐嚇罪函送，而警方也未說為何要餵貓，只是奇怪這麼晚了還在餵貓。

烏日分局犁份派出所表示，林姓男子向警方表示，因為李女在東海大學附近社區餵貓已有一段時日，但每次餵貓，貓因爭食都會很吵，5月30日凌晨，喝完酒在睡覺，李女又來餵食，他覺得非常吵，便想要拿刀嚇嚇她，並未追她。

警方表示，林男向警方指出，因為李女對他錄影，讓他很不高興，便就走進去換更長的木刀，李女離開後便報警，警方就到現場，林男向警方表示，沒有要砍她，只是要嚇她，警方則依恐嚇罪函送林男。

警方強調，並未如網友而言草率處理，李女報警後，便前往處理，而且也沒有說為何要餵貓，只是奇怪這麼晚還在餵貓。

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