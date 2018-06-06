產地價剩每台斤5元 3分地鳳梨田爛2/3

大樹金鑽鳳梨今年的產地價格，暴跌到每台斤僅5元，農民欲哭無淚。（記者洪定宏攝）

2018-06-06 15:35

〔記者洪定宏／高雄報導〕疑因外銷受阻及產銷失衡，原本每台斤產地價最高可達30元的大樹金鑽鳳梨，今年暴跌到僅剩5元，遠低於成本價16元，農民血本無歸，不願採收，3分地的鳳梨田爛了3分之2，也就是1萬多支鳳梨剩約3000多支，如果1週後再不採收，將全部爛掉。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天到大樹區大坑里產銷班的鳳梨田，聽取農民的心聲；韓國瑜呼籲高市府應拋開藍綠成見，邀他一起到新南向國家宣傳，打開行銷通路，他願意發揮專業，共同為農民打拚。

韓國瑜指出，金鑽鳳梨價格崩盤的主因為外銷受阻及產銷失衡，他質疑農委會成立的「台灣國際農業開發股份有限公司」沒有發揮功能，協助農漁產品外銷新南向國家。

韓國瑜強調，雖然中客減少也是原因，因為伴手禮、遊覽車、旅館住宿都會減少，但更重要的是外銷，那是無限大的世界，無法外銷，損失更大。因此韓國瑜希望跟高市府合作，一起到新南向國家宣傳。

吳姓農民指出，金鑽鳳梨平均1年半才收成1次，但日本已不收購，幾乎都銷往中國，10年來的產地價格最高可達每台斤30元，卻因行政院長賴清德的「台獨說」發酵，鳳梨遭中國封殺，無法外銷，內銷又無法消化，價格暴跌到僅剩5元，遠低於成本價16元。

吳姓農民強調，他有1.5甲種植鳳梨與荔枝，以其中的3分地的鳳梨田為例，生成1萬多支，卻因價格崩盤，不願採收，已有3分之2爛掉，剩下的若在1週內不採收，也將全部爛掉。

吳姓農民指出，過去市府安排的一日農夫及學生採收體驗等活動，今年到現在完全沒有，感受不到市府的作為。