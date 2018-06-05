教育界批金援海地 稱45億應裝校園冷氣

2018-06-05 13:57

［記者黃旭磊／高雄報導］台北校園加裝冷氣議題持續發酵，教育界建議，金援海地45億元應轉用裝設校園冷氣，提升學生專注與學習力。

我國政府透過ODA計畫協助海地貸款建設電網，預計花費45億元，對此，全國教育產業總工會秘書長劉亞平今天（5日）表示，蔡總統大放送45億給海地，卻沒有錢讓台灣小孩吹冷氣，大筆經費改善海地電力設備，卻沒想過台灣校園面臨少子化並缺設備，應思考加強學子學習與專注力。

劉亞平說，每年5月國中會考、統測，7月指定科目考試，教育部應家長需求安排冷氣空調教室，也因此大學高中職普設冷氣，難道國中小學生就活該忍受酷暑，而國中小學生沒有選票卻承擔用電罪過，這不應是政府行為。

高雄市教育局統計，市區共有1萬3千多間教室，計有1千9百多間裝設冷氣，裝設比例約15.32%，而若跟進台北市，國中小全面裝設冷氣，含電力改善工程共需約33億元，每年所需電費逾1億5000萬元，經費龐大。

教育局建請中央制定統一政策，先補助「公立國民中小學辦理校舍防水隔熱計畫」，裝設節能高效率風扇、提升屋頂及牆面隔熱效能，再考量於特殊場域裝冷氣。

高雄市長參選人吳益政認為綠屋頂降溫更有效率。他說，應思考冷氣排熱氣讓校園室外空間更炎熱，以及空汚、排碳嚴重，換個角度來看，有綠屋頂降溫、太陽能板發電，減輕對環境衝擊及電費開支，成本會降低。