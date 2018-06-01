動了！彰化市鐵路高架化 最快2年後動工、13年後通車

台鐵彰化火車站高架化工程，最快2020年開始動工。（記者張聰秋攝）

2018-06-01 12:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕備受各界關切的彰化市鐵路高架化工程案，交通部召開「彰化市鐵路高架化可行性研究報告審查會議」，會中交通部要求修正彰化市整體都市計畫案內容，以因應鐵路高架後騰空平面路廊，同步進行彰化市劃設縣政車站特定區整體開發，縣府將於1個月內修正整體開發報告內容，補件送交交通部，再續報行政院審查，希望最快2020年動工，2030年通車。

彰化市鐵路高架化工程總經費約387億元，中央補助307億元、縣府自籌80億元，將採原線高架四軌施設，北起大肚溪南岸、南迄大埔截水溝，高架路段全長9.2公里。

鐵路高架化後，現有4座陸橋（金馬、建國、中華、中央）、4處平交道（泰和路、長順街、永安街、南美路）、4處車行地下道（國聖路、民生路、曉陽路、大埔路），以及2座人行天橋（彰化車站、彰安國中）將拆除並封閉，同時，高架路段沿線將新設2座通勤車站（金馬、中央通勤車站），其中，金馬車站將與台中捷運綠線G20車站共構。

至於現有古蹟扇形車庫仍會以現狀動態保存，並增設引道連貫新設的花壇檢修站，以利蒸汽火車頭仍然可以經由平面引道，駛進台鐵平面鐵軌，避開高架化路段，由花壇火車站平面鐵軌進出。

工務處長林漢斌表示，動態保留扇形車庫概念，來自效法日本京都梅小路蒸汽火車博物館，以平面鐵路銜接至新機檢段，兼具古蹟活化動態保存、維持台鐵局鐵路後勤作業進行，並促進當地觀光發展。

上個月29日，交通部召開「彰化市鐵路高架化可行性研究報告審查會議」，交通部要求鐵路高架化後周邊都市計畫也要跟上鐵路高架後的腳步，同步改變起飛，才有其實質意義。

對此，林漢斌指出，縣府擬以彰化火車站為中心，將周圍劃設縣政車站特定區，利用建築物立體多目標使用，將停車場、公車轉運站及高架化車站整合為一，該車站特定區，取經日本京都、國內新板橋車站特定專用區開發經驗，將來彰化市鐵路高架不僅只有高架，還會透過多目標的規劃讓都市同步更新，未來彰化火車站周邊，將出現新的商業區、縣政中心、商場等。

林漢斌表示，縣府已成立車站特定區開發推動委員會，希望加速開發腳步，在過13年能讓浴火重生的新彰化火車站，連結高鐵烏日站，打造出烏彰新都心，讓中台灣跨入國際城市。