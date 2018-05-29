人類可望目擊黑洞 中研院與哈佛架設地表最強望遠鏡

2018-05-29 21:39

［記者簡惠茹／台北報導］中研院天文所團隊改裝架設的地表最強望遠鏡「格陵蘭望遠鏡」，不但是第一個架設在北極圈內天文觀測站，更能抵抗零下71度的低溫，還有機會讓人類首次看到黑洞。

中央研究院天文及天文物理研究所花費7年時間，從2011年起，與哈佛大學「哈佛－史密松天文物理中心」天文團隊合作架設格陵蘭望遠鏡，去年終於克服北極冰天雪地成功設置，格陵蘭望遠鏡成為全世界唯一位於北極圈內的次毫米波天文觀測站。

中研院昨天舉行記者會宣布，今年四月起台灣正式加入國際大型黑洞觀測計畫，團隊成員都對觀測到黑洞相關影像深具信心，希望一年內就有成果。

研究員陳明堂指出，2011年美國國家科學基金會等單位授權研究團隊，使用ALMA北美團隊興建的12公尺原型機望遠鏡，團隊將望遠鏡重新改裝，以適應酷寒環境，並搬遷到格陵蘭使用，格陵蘭望遠鏡跟夏威夷的次毫米波陣列（SMA）、JCMT，和智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（ALMA），形成接近地球直徑約1萬公里的陣列式望遠鏡。

「解析度相當於從地球上可以清楚看到月球上的一顆棒球。」陳明堂指出，今年四月格陵蘭望遠鏡正式加入「事件視界望遠鏡」（EHT）全球陣列計畫觀測，透過與其他電波望遠鏡相連形成的陣列，影像解析能力比全世界最強的光學望遠鏡還高1000倍，將用來觀測星系中的超大質量黑洞。

到目前為止，全世界尚未有任何研究團隊取得黑洞相關影像，陳明堂說，格陵蘭望遠鏡主要目標是距離太陽系約5000萬光年的「M87星系」黑洞，體積比銀河系還大1000倍，相當巨大，格陵蘭望遠鏡去年底已成功接收來自太空的電波訊號，代表可正常運作，目前經過模擬也可看到黑洞相關影像，取得畫面指日可待。

國家中山科學研究院則提供技術升級望遠鏡天線等設備，副院長葛平亞說，天線原本是在平地使用，因此要送到極地工作，必須加以重新修改，而且本來的天線也不耐冷，中科院透過調整結構和材質，讓天線可以在負71度的低溫存活，並減少雜訊。

「台灣可以跟國際競爭，做到世界級水準。」發起計畫的中研院院士賀曾樸也是天文所首任所長，他說，台灣在北極圈設立了第一個天文觀測站，而且將ALMA原型望遠鏡改裝後，解析力是原型的100萬倍，證明台灣做得到，全世界也都看到台灣做到了。