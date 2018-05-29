巧聖仙師結合創客精神 林市長鼓勵學生動手做

2018-05-29 16:41

〔記者歐素美／台中報導〕「我是一位創客，我可以做到，我可以帶來不一樣的改變」！台中市教育局發揚巧聖仙師魯班工匠精神，結合創客教育，今天在東勢高工舉辦創客嘉年華，東勢高工等16校現場設攤，設計科學空氣炮、機器人等體驗實作活動，還有木作體驗專區，展現創客精神，市長林佳龍勉勵學生盡情發揮製造創意的想法，勇敢成為為世界帶來改變的達人大師。

教育局結合2018巧聖仙師文化祭系列活動，在東勢高工舉辦創客嘉年華，吸引上千名學生參加，市長林佳龍與學生走過巧聖先師所設計方圓規矩門，象徵魯班公「匠師文化」的精神傳承，市議員蔡成圭也到場為學生加油打氣。

市長林佳龍表示，巧聖先師文化季再度獲中央客家委員會評選為2018「客庄12大節慶」，匠師文化、創客教育，祖師爺就是巧聖先師魯班公，市府結合舉辦創客嘉年華，導入「創客教育」，讓學生動手做、做中學，學習工匠技藝跟文化。

林市長說，技藝是帶得走的能力，台中市推動技職再造、產學合作，就是要讓「創客教育」向下扎根，透過手做體驗，發現問題解決問題，未來真正成為達人，擁有一技之長服務社會。市府在推動過程中，隨著科技進步發展創新優質產學合作新模式，向下落實國中職業試探、向上銜接技專校院，建立產官學研聯盟合作圈，讓大家成為技職達人。

教育局表示，為協助學生了解自身興趣，2017年在清水國中成立「區域職業試探與體驗示範中心」，設置「電機與電子」及「餐旅」職群實作教室，並開放國小五年級至國中二年級學生體驗、實作，帶領學生從不同角度瞭解各行各業，另結合勞工局辦理職場達人及新秀選拔及學生百業體驗，協助建構職場觀念。

教育局並補助台中高工建立「創客中心」，並與上銀科技公司合作，建置「機器人學習車」，推動機器人教學，讓AI與機器人走進校園，體會工業4.0所帶來的便利；並結合中部科學園區及中科實驗高中，串聯中部大學、科技大學、普通、技術型高中、國中與產業之機器人教學策略聯盟，建立分享平台，讓教學資源擴大分享。