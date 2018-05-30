超高等級Cosplay 化妝變身《蒙娜麗莎》讓人懷疑自己的眼睛！

仿妝仿成名人已經不稀奇，仿成名畫人物才是最潮的啦！（圖片由 宇芽YUYAMIKA 授權提供使用，以下皆同）

2018-05-30 11:11

〔影音新聞／綜合報導〕現在有許多的美妝達人以會畫明星仿妝為賣點，透過把自己改造成名人來展現化妝技巧，但把自己畫成名畫中的人物，你看過嗎？中國一名美妝博主Yuya，經常拍攝各種名人的仿妝影片，這次她推出了名畫仿妝系列，第一彈就是世界最有名的女人《蒙娜麗莎》。Cosplay成《蒙娜麗莎》的人很多，但真的把自己完全化妝成《蒙娜麗莎》的人卻幾乎沒有。看Yuya完妝之後，如果不講，還以為是有人把《蒙娜麗莎》去背換了一張新背景呀！

▲把自己變成世界最知名的女人「蒙娜麗莎」，算是仿妝的極致嗎？

第二彈她緊接著推出同樣是達文西的名畫《抱銀貂的女子》，手上只缺一隻銀貂就像真的從畫裡走出來啦！

▲名畫仿妝系列第二彈《抱銀貂的女子》，就只缺一隻銀貂啦！

其實她之前各種名人仿妝就已經讓她在網上爆紅，大部分人仿妝都是把眼妝鑽研到極致，讓眼睛看起來像，下半臉用口罩遮住。但Yuya的功力不只如此，她的仿妝已經是整形等級，根本就是本人現身啊！

▲泰勒·絲薇芙特

▲凱特布蘭琪

▲全智賢

▲石原里美

▲宋慧喬

原來化妝可以整形都是真的，如果功力夠高，把自己「整」成新垣結衣都可以啊！