防再跳機！原能會視察核二2號機 5/31到萬里開說明會

2018-05-28 19:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕核二廠二號機停機600多天恢復運轉，但才1天就又跳機，原能會今針對再起動申請案進行第5次審查會及執行現場視察；原能會表示，多數問題都已經釐清，目前僅剩2個問題，台電後續僅須以書面說明。原能會將於31日至新北萬里區針對此次狀況舉辦地方說明會，釐清民眾疑慮。

原能會核管處副處長李綺思指出，昨天到現場視察主要是實地了解台電的改善措施、已新增的先期預警設備，以及操作人員訓練情形等。李綺思說，目前大多數問題都已經解決，僅剩兩個問題還在討論，後續台電還需要補充回覆說明。

他解釋，這次停機事件是由於中子偵測系統跳掉，因此台電再建置了先期預警設備，這意味著當類似狀況再發生時，會有一套機制早於中子偵測系統發現問題，讓操作員更早就有時間反應，降低未來跳機的機率。

至於後續程序，李綺思表示，台電提出書面說明後，若相關疑慮都解決，審查委員就會彙整2個月以來的審查狀況，做成審查報告，最後再依據審查報告做准駁，目前沒有詳細時間表，一切要看台電回應的速度，以及審查委員對內容的認定，但必然會確認安全無虞，才會同意再起動。

對於此次跳機事件，原能會為使地方民眾進一步瞭解機組急停事件之管制狀況，本月底將召開說明會，由台電說明本次事件之肇因及後續強化作為，並將與現場民眾進行意見交流，有興趣民眾可上原能會網站報名。李綺思強調，舉辦說明會是SOP，希望透過面對面溝通釐清民眾疑慮。