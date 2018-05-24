太離譜！旅客想測試逃生設備 竟開啟飛機逃生窗

民眾好奇打開1A座號逃生窗，測試逃生設備，引起虛驚。（記者洪臣宏翻攝）

2018-05-24 18:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕60歲蕭姓旅客搭乘華信AE-779班機從台中飛往澎湖，竟因為想測試逃生設備是否正常，逕自開啟逃生窗，造成班機延誤50分鐘，他說這是搭乘大眾運輸工具的習慣，「不知道搭乘飛機不可以」。「如果升空時開啟，代誌大條了」，航警局高雄分局今天裁罰1萬元。

該起開起飛機逃生窗事件發生在9日上午7時5分，台灣航勤機坪作業人員執行例行性航機外觀檢視時，發現逃生窗遭開啟，立刻通報空服員處理，經空服員詢問坐在逃生窗旁1A座號蕭姓旅客是否曾開啟逃生窗，該旅客承認，通報航警局高雄分局臺中分駐所處置。

蕭姓乘客說，搭乘大眾運輸工具，會習慣性檢查逃生設備是否正常，避免有緊急狀況發生時影響逃生，每次他搭乘遊覽車時都會開看看，不知道搭乘飛機不可以，對自己無知行為相當懊惱。

華信航空表示，該班機當時正在進行旅客登機作業，尚未關閉艙門，蕭的行為雖未影響飛航安全，亦未造成航機設備損壞，但需重新實施艙壓測試，導致該班機延誤50分鐘起飛。

航警局高雄分局援引民用航空法第119-2條第2項，於航空器上「無故操作其他安全裝置｣處新臺幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，今天處以1萬元罰鍰。

航警局呼籲民眾搭乘飛機時，務必遵守航空保安規定，在機艙內勿任意碰觸或開啟緊急裝置，雖然飛機未啟動，但非在緊急情況下，都不能任意碰觸機上裝置，以確保飛航安全。